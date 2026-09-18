Trump dice que prohibirá CNN, Politico y MS NOW en la Casa Blanca

Desde que regresó al cargo en enero de 2025, Trump y los funcionarios de la administración se han enfrentado repetidamente con miembros del cuerpo de prensa de la Casa Blanca. En su segundo mandato, Trump también ha tomado medidas para atraer a blogueros conservadores, personas influyentes y otros medios de comunicación a la sala de prensa, argumentando que es necesario brindar perspectivas diversas al público estadounidense.

En febrero, la Casa Blanca anunció que tomaría el control del grupo de prensa al que tiene acceso Trump y que durante más de un siglo había estado gestionado por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

El mismo mes, la administración decidió prohibir a los reporteros y fotógrafos de Associated Press (AP) el acceso a espacios donde el acceso es limitado, como la Oficina Oval o el Air Force One, debido al uso por parte del medio del término “Golfo de México” en lugar de “Golfo de América”.

The Associated Press rápidamente presentó una demanda y el caso sigue en curso.

El presidente suele chocar con los periodistas en la Oficina Oval del Air Force One y durante los eventos de la Casa Blanca., a menudo refiriéndose a ellas como “noticias falsas” y “groseras”.

En su primer mandato, Trump también prohibió la entrada al corresponsal de CNN Jim Acosta en la Casa Blanca, aunque le restauraron sus credenciales después de que CNN presentara una demanda.

CNN es uno de los cinco medios de comunicación estadounidenses que graban vídeos para la piscina. El grupo se refiere a un medio o reportero que comparte material de un evento presidencial con otros medios de comunicación. La BBC contribuye al grupo de radio de la Casa Blanca.

El anuncio fue inmediatamente criticado por las principales organizaciones defensoras de la libertad de prensa.

En un comunicado el viernes por la tarde, el Instituto Knight de la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia dijo que “con tantos tribunales que han fallado en su contra exactamente en este punto, uno pensaría que el presidente Trump ya habría aprendido esta lección”.

“Si el presidente Trump pretende expulsar a estas organizaciones de noticias del grupo de prensa de la Casa Blanca, su acción es doblemente inconstitucional porque el grupo de prensa es un ‘foro público’ según la Primera Enmienda, lo que significa que el presidente no puede excluir a los periodistas basándose en sus puntos de vista”, dijo el director ejecutivo del instituto, Jameel Jaffer.

Un grupo importante que proporciona servicios legales a los medios, el Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa, dijo que espera que los tribunales anulen rápidamente la prohibición de Trump porque es “rotundamente inconstitucional”.

“La Primera Enmienda es clara: una vez que la Casa Blanca invita a algunos periodistas, no puede prohibir a otros porque no le gustan sus reportajes”, dijo el presidente del grupo, Bruce Brown, calificando la posible prohibición como “discriminación desde el punto de vista de los libros de texto”.