Noticias de Wrexham: los Red Dragons buscan una racha ‘horrible’ en medio de problemas defensivos

Pero esta temporada ha estado mucho más resuelta, con Zak Vyner, Hyam y Callum Doyle, el goleador de Wrexham en la derrota ante Birmingham, comenzando como los tres últimos en los cuatro partidos de los Red Dragons en lo que va de temporada.

Parkinson incluso sugirió que las conversaciones sobre transferencias podrían haber afectado a algunos de sus jugadores contra Birmingham, particularmente en la primera mitad.

“Nos esforzaremos por mejorar lo que tenemos, pero creo que hay un poco de incertidumbre en el campamento, jugadores que llegan, rumores de esto y aquello”, dijo Parkinson.

“¿Eso nos ha afectado? No lo sé. Lo parecía en la primera mitad esta noche porque sólo quería ver más confianza en nosotros”.

Wrexham buscará respuestas antes de regresar a la acción en Millwall el miércoles por la noche (19:45 BST).

El defensor Hyam dice que es posible que Wrexham necesite encontrar una racha “horrible” para ayudar a rectificar las cosas en la zaga.

“Somos un grupo talentoso, necesitamos tener una base sólida para trabajar y eso empieza desde atrás”, añadió el central escocés.

“Nosotros, como defensores, debemos enorgullecernos de ser más sólidos atrás y simplemente defender la portería.

“Cuando necesitamos serlo, tenemos que ser un poco horribles, no lo fuimos tanto esta noche, así que eso es lo que tiene que ser”.