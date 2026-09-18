Noticias de India: El Niño provoca el monzón más seco en 17 años

18/09/2026 18 de septiembre de 2026

El equipo de cricket femenino de China ocupa el puesto 36 en el ranking mundial T20 Imagen: Wang Ye/Xinhua/IMAGO

China está emergiendo como un mercado de crecimiento clave para el cricket mientras el Consejo Internacional de Cricket busca expandir la base global de fanáticos de este deporte en 500 millones, dijo su director ejecutivo a la agencia de noticias AFP.

Mientras que el sur de Asia representa actualmente aproximadamente el 90% de los más de mil millones de aficionados al cricket, la CPI considera que los 1.400 millones de habitantes de China son una importante audiencia sin explotar, ayudada por el constante ascenso de su equipo nacional femenino.

“El éxito continuo de su equipo femenino ha proporcionado un gran impulso al cricket en el país”, afirmó el director general de ICC, Sanjog Gupta.

China se convirtió en un mercado de interés después de albergar el cricket en los Juegos Asiáticos de 2022 en Hangzhou, y su equipo femenino ha subido 10 puestos en el ranking mundial T20 en los últimos dos años. Actualmente ocupa el puesto 36, mientras que el equipo masculino ocupa el puesto 92.

La ICC ha invertido 1,5 millones de dólares (~1,3 millones de euros) en el país durante los últimos cinco años, ayudando a construir tres sedes de alto nivel, incluido un nuevo estadio de 1.500 asientos en Taicang destinado a albergar partidos y servir como base de entrenamiento.

Más allá de equipos más grandes como India, Bangladesh, Pakistán y Sri Lanka, el cricket asiático está ampliando su influencia. En su partido de los Juegos Asiáticos 2026 contra India el viernes, el equipo femenino de Japón no dejó que su derrota definiera el viaje.

La japonesa Ahilya Chandel, mitad india, dijo a la AFP que enfrentarse a la India en persona después de verla por televisión fue un momento especial, y añadió que entre los aficionados locales en Nagoya había recién llegados a este deporte: “Eso es lo que queremos como equipo de críquet femenino, atraer a los japoneses que no saben críquet”.

India jugará ahora contra Bangladesh en las semifinales del domingo.