Cuba enfrenta otro apagón nacional en medio del bloqueo de combustible de EE.UU.

La red eléctrica de Cuba sufrió un colapso total el viernes, lo que provocó otro apagón nacional y dejó a millones de personas sin electricidad mientras la isla lidia con un actual bloqueo de combustible por parte de Estados Unidos.

“Se ha producido una desconexión total del sistema eléctrico”, publicó en X el Ministerio de Energía, ya que sólo el 5% de La Habana contaba con electricidad.

La empresa estatal UNE culpó a una falla en las líneas de transmisión y al clima inestable por el apagón nacional (el séptimo este año y el duodécimo desde finales de 2024), mientras la escasez de combustible y el deterioro de la infraestructura pasan factura.

“Es una cosa tras otra: no hay agua, no hay gas para cocinar, no hay electricidad”, dijo a la AFP Lidia Fernández, de 36 años. “Honestamente, no sé cómo no nos hemos vuelto locos”.

Los cubanos dicen que el problema va en aumento

Los apagones que duran más de 30 horas se han vuelto comunes en La Habana, mientras que algunas provincias han sufrido apagones de más de 60 horas.

En las últimas semanas, los apagones han durado más de 30 horas en la capital, mientras que en las provincias periféricas han superado en ocasiones las 60 horas. [FILE: May 14, 2026] Imagen: Ramón Espinosa/AP Photo/Picture Alliance

Los cortes de energía también han afectado el suministro de agua, el gas para cocinar, las telecomunicaciones y el transporte.

Cuba, hogar de más de 9 millones de personas, también enfrenta una crisis económica cada vez más profunda.

Un estudio independiente publicado esta semana estimó que el 66% de la población vive ahora en la pobreza, frente al 45% a mediados de 2025, citando el aumento de los precios de los alimentos como un factor clave.

“Nadie puede soportar estos apagones constantes. No hay suficiente comida, no hay agua, no hay electricidad… no tienes idea”, dijo a la AP Mercedes Rodríguez, de 60 años. “El país está en un estado tan triste y no hay palabras para lo que estamos pasando”.

¿Cómo han impactado las sanciones de Estados Unidos a Cuba?

Las envejecidas centrales eléctricas de Cuba dependen en gran medida del combustible importado, que se ha vuelto cada vez más escaso en medio de las restricciones impuestas por Estados Unidos en enero.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump endureció las sanciones y promulgó un embargo de petróleo, impidiendo al país caribeño importar combustible y piezas de repuesto necesarias para mantener la infraestructura.

La Habana culpa a las sanciones estadounidenses por el empeoramiento de la escasez, mientras que Washington afirma que los cortes reflejan fallas del modelo económico estatal del país.

Trump incluso ha hecho amenazas apenas veladas de apoderarse de la isla.

La crisis de Cuba golpea duramente en casa Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

No dejes que el algoritmo oculte la noticia. Si confía en nuestro equipo para obtener informes confiables, tómese un momento para seleccionarnos como su Fuente preferida en Google haciendo clic aquí y presionando el botón “estrella” o “preferido”, para que siempre veas nuestras noticias verificadas primero.

Editado por: Sean Sinico