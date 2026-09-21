Lo que revela una encuesta falsa sobre las preocupaciones en torno a los mercados de predicción y las elecciones intermedias

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Erin Hooley/Prensa Asociada

A principios de este mes, después de que se conoció la noticia de que una empresa falsa había publicado encuestas electorales falsas, generó inmediatamente especulaciones de que el truco era un intento de manipular los mercados de predicción, temores especialmente pronunciados con las elecciones intermedias a la vuelta de la esquina.

El hombre de 21 años detrás de las encuestas falsas publicó un comunicado diciendo que las encuestas falsas eran “un experimento social a corto plazo” para ver qué tan rápido circularían las cifras fabricadas en las noticias y las redes sociales. Dijo que no estaba tratando de sacar provecho de la atención que atrajeron las encuestas.

Pero la sospecha era comprensible, considerando la avalancha de manipuladores de mercado de alto perfil descubiertos en los últimos meses en los sitios de mercados de predicción Kalshi y Polymarket, donde miles de millones de dólares en apuestas fluyen cada semana sobre todo, desde juegos de béisbol hasta el futuro de las políticas de la administración Trump.

Si bien el truco de la encuesta puede no haber sido un esfuerzo para manipular los mercados de predicción, antes de las elecciones intermedias, a dos meses de distancia, aumentan las preocupaciones sobre otros intentos de influir en los sitios de apuestas con encuestas manipuladas, campañas virales en las redes sociales u otra información errónea.

“Estos mercados son muy fácilmente manipulables, y las plataformas dicen que invierten en vigilancia y capturan a la gente después del hecho, pero cuando se trata de elecciones, las consecuencias son realmente graves”, dijo Amanda Fischer, directora de políticas de Better Markets, un grupo de reforma financiera que estudia los mercados de predicción.

Fischer agregó que dado que este está a punto de ser el primer ciclo electoral importante en el que Kalshi y Polymarket se han vuelto populares, “algunas personas buscarán formas de jugar con los mercados de predicción, los intereses partidistas y, peor aún, tal vez incluso los actores extranjeros”.

Kalshi y Polymarket no encontraron intercambios del creador de encuestas falsas

Este año, los operadores del mercado de predicción han atrapado a comerciantes tratando de ganar dinero a través de varios tipos de uso de información privilegiada, desde un soldado de las fuerzas especiales que apuesta por la operación para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro hasta el ex congresista George Santos que apuesta contra su propia asistencia al discurso del Estado de la Unión y el operador del teleprompter del presidente Trump que se beneficia de los comentarios preparados por el presidente.

Sin embargo, no parece, al menos hasta ahora, que las encuestas electorales ficticias publicadas este mes bajo el nombre de Median Strategies tuvieran ese objetivo.

Rahil Prakash, quien el guardián Se revela que es el hombre detrás del equipo electoral falso, tiene una cuenta en Kalshi. Pero cuando la compañía investigó su actividad, no encontró que hubiera invertido dinero en ninguna de las carreras relacionadas con sus encuestas inventadas, según dos personas con conocimiento directo de sus negocios que no estaban autorizadas a hablar públicamente.

Una fuente cercana a Polymarket que no estaba autorizada a hablar públicamente dijo que Prakash no parece tener una cuenta en la aplicación Polymarket US, que requiere que los usuarios verifiquen su identidad. Los funcionarios de la compañía todavía están investigando cualquier posible actividad en su plataforma más popular en el extranjero que permita a los usuarios comerciar de forma anónima con criptomonedas.

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Martín Lelievre/AFP vía Getty Images

La empresa inventada por Prakash, Median Strategies, publicó encuestas centradas en la carrera por la alcaldía de Los Ángeles y las elecciones en Wisconsin y Nevada. En una declaración a NPR, el joven de 21 años subrayó que el gesto no tenía conexión con las predicciones de apuestas en el mercado.

“No se realizaron apuestas ni intercambios en mercados de predicción o apuestas relacionados con ninguna de las carreras para las cuales Median Strategies publicó encuestas”, dijo Prakash.

Cuando se le presionó para que aclarara más sus verdaderas motivaciones, Prakash dijo: “No estoy interesado en ninguna conversación adicional sobre esto”.

La falsa encuesta de Los Ángeles causó revuelo en los círculos políticos de California después Los Ángeles Times reveló por primera vez que las cifras de las encuestas eran una especie de travesura traviesa. Múltiples medios de comunicación informaron sobre cifras como si fueran legítimas y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, impulsó la encuesta falsa en las redes sociales, ya que le dio una ventaja favorable en las elecciones de noviembre.

Después de que se reveló que la encuesta era una farsa, la campaña de Bass pidió que se procesaran penalmente los “intentos de mala fe de influir en las elecciones”.

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas, que regula los mercados de predicción, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos no respondieron solicitudes de comentarios. La Oficina del Fiscal General de California se negó a hacer comentarios.

Un agente político dice que los sitios no son realmente predictivos

Más allá de los temores sobre los malos actores que intentan distorsionar los mercados para obtener ganancias, algunos operadores políticos dicen que los sitios rara vez ofrecen pronósticos políticos que sean diferentes de las encuestas tradicionales.

Por ejemplo, las encuestas durante las primarias para gobernador de Wisconsin mostraron que el demócrata David Crowley iba a la zaga de otros candidatos por amplios márgenes. Kalshi también proyectó a Crowley como un candidato con posibilidades remotas, pero Crowley obtuvo una victoria sorpresa.

“Parece que realmente no hay predicciones aquí, simplemente están reaccionando tardíamente a la información pública, como encuestas y noticias”, dijo Eddie Vale, un estratega demócrata en Washington que trabajó en la campaña de Crowley. “Si fuera sólo una herramienta de entretenimiento divertida para adictos a la política, está bien, pero para mí, todo esto es un brillo de marketing para una operación de juego en línea”.

Kalshi cuestiona esto, señalando cómo está autorizado y regulado a nivel federal por la CFTC como operador de un tipo de comercio conocido como “contratos de eventos”.

Y sobre las encuestas falsas, Kalshi dijo que en realidad eran una prueba de cuán receptivos son sus mercados a la información real.

“Las encuestas falsas son un ejemplo conmovedor de por qué los mercados electorales son tan importantes: son un filtro para la desinformación”, dijo el portavoz de Kalshi, Jack Such. “Los comerciantes pierden dinero si actúan basándose en información errónea. Si bien los medios de comunicación y las campañas promocionaron la encuesta como real, los mercados apenas reaccionaron”.

Kalshi destacó un estudio que hizo sobre un mercado relacionado con las primarias para alcalde de Los Ángeles en el que un comerciante inyectó más de un millón de dólares a Spencer Pratt, el republicano que llamó la atención en línea por su estilo atrevido de campaña. Esa cantidad de dinero, dijo la compañía, sólo movió las probabilidades del mercado durante nueve segundos.

Fischer, ex jefa de personal de la Comisión de Bolsa y Valores, dijo que si Kalshi quiere poseer su estatus como empresa de “contratos de eventos”, los reguladores deberían hacer cumplir todas sus reglas, incluido el hecho de que el comercio está prohibido cuando un mercado es “contrario al interés público”. Sostiene que todos los mercados electorales deberían caer en esta categoría.

“Las apuestas en las elecciones están claramente prohibidas por la legislación vigente”, afirmó. “Hacer tonterías en estos mercados podría afectar nuestra democracia y las consecuencias son irreversibles”.

NPR ha informado que algunos miembros del personal de campaña han recurrido a los mercados de predicción para ganar dinero con el acceso a datos no públicos que poseen sobre los candidatos políticos. Kalshi ha prohibido al personal político apostar en sus propias carreras, alegando que ya ha bloqueado a docenas de personas que intentan comerciar con información privilegiada en los últimos meses.

Episodios como las encuestas falsas de Median Strategies hacen que algunas personas crean que cualquier intento de inyectar información falsa en el mundo es potencialmente una táctica de mercado de predicción, dijo Vale.

“La primera inclinación de todos es que la encuesta falsa fue un esquema de bombeo y descarga que muestra cuán rápido la información falsa puede moverse a través de las redes sociales y mover los mercados de predicción”, dijo. “Todo esto muestra las vulnerabilidades de estos sistemas, al igual que las empresas gastan mucho dinero en publicidad para demostrar públicamente que estos mercados son válidos”.