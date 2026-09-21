WRC Paraguay – Neuville satisfecho tras el shakedown: ‘Desde la primera pasada tuve buenas sensaciones’ – RTBF Actus

“Estoy bastante satisfecho. Desde la primera pasada tuve buenas sensaciones con el coche. Intentamos algunos ajustes para confirmar que estábamos en el lugar correcto.“, un explique Thierry Neuville al micrófono de nuestro corresponsal especial Olivier Gaspard.

A continuación, el piloto de Hyundai intentó presentarnos un rally aún poco conocido, ya que está en el calendario del WRC desde el año pasado. “Es una mezcla entre Kenia, Finlandia y un poco de Bélgica, con el Rally de Ypres. Hay muchas líneas rectas y cruces. También es un rally muy resbaladizo. El suelo es duro y cuando llueve se vuelve un desastre súper resbaladizo. Cuando patina mucho, el coche no se comporta muy bien, pero por el momento conseguimos encontrar las sensaciones adecuadas para conducir rápido. El año pasado tomamos malas decisiones técnicas. Este año hemos ido en la dirección opuesta. Esperemos que esto dé frutos.“

Séptimo en el campeonato, Neuville sabe que tiene muy pocas esperanzas de conquistar el título. Por tanto, quiere aspirar a victorias al final de la temporada. “Estamos aquí para luchar por la victoria, pero es difícil hacer una predicción. Depende de la climatología y el riesgo de pinchazos este año es muy alto. Pero quiero ponerme en el número uno, Adrien Fourmaux en el dos y Sébastien Ogier en el tres.“, concluyó el belga.