Rusia: ataque con drones ucranianos contra Moscú mata a dos personas

Dos personas murieron en un ataque con aviones no tripulados ucranianos en la región de Moscú, dijeron las autoridades locales el domingo, y una refinería de petróleo en la región también fue alcanzada.

La infraestructura energética ha sido atacada repetidamente tanto por Ucrania como por Rusia, a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ambas partes habían acordado detenerlo.

Los repetidos ataques de Ucrania contra las refinerías de petróleo han provocado escasez de productos petrolíferos y aumentos de los precios del combustible en Rusia.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, dijo que el ataque tuvo “un impacto muy significativo”, y dijo que el petróleo en la refinería afectada financia “miles de millones de dólares para sostener la maquinaria de guerra”.

“Moscú debe poner fin a su guerra brutal y elegir la paz en lugar de construir anillos de defensa aérea en capas a expensas de otras regiones”, publicó Zelenskyy en X.

Según el alcalde de Moscú, Sergey Sobyanin, Rusia ha interceptado más de 1.600 drones desde el sábado, incluidos 450 dirigidos a la capital rusa, lo que lo convierte en uno de los mayores ataques con drones ucranianos contra la ciudad desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en 2022.

El alcalde de Moscú acusa a Ucrania de intentar perturbar las elecciones parlamentarias

Sobyanin dijo que numerosos drones llegaron a la refinería de petróleo y otro impactó un apartamento. No se ha confirmado la magnitud de los daños causados ​​a la refinería.

Esto se produce cuando Rusia entra en el último día de sus elecciones parlamentarias de tres días.

Sobyanin dijo que “el ataque sin precedentes fue claramente planeado con el objetivo de perturbar las elecciones”.

Mientras tanto, en la región de Kherson, en el este de Ucrania y ocupada por Rusia, un ataque con drones contra un autobús mató a dos personas, incluido un funcionario electoral, informó la agencia estatal de noticias rusa RIA.

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Tres niños asesinados en la región de Kyiv

En Ucrania, cuatro personas murieron en un ataque con aviones no tripulados rusos en la región de Kiev, dijeron las autoridades locales.

Entre las víctimas se encuentran una madre y sus dos hijos de 3 años, así como una niña que fue trasladada al hospital de otro distrito y luego murió.

El distrito suroeste de Fastiv sufrió daños en viviendas y edificios industriales.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que un almacén del fabricante de drones y misiles Fire Point fue atacado en la región de Kiev. También afectó a un buque de carga y a un centro de logística postal en la región de Odesa, alegando que ambos eran utilizados para envíos militares.

Rusia ha estado llevando a cabo repetidamente ataques con aviones no tripulados contra la capital ucraniana en las últimas semanas.

Editado por: Karl Sexton

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