La reacción violenta de los centros de datos está remodelando la política estadounidense: una comunidad a la vez

AFP vía Getty Images, Claire Harbage/NPR/Collage de Emily Bogle/NPR

Con sorprendente velocidad, el debate generalizado en torno a los centros de datos se ha convertido en una falla en las comunidades estadounidenses, que atraviesa partidos políticos, divide distritos electorales y forja alianzas inesperadas.

En los ayuntamientos y en las cámaras de las comisiones distritales, de este a oeste y de norte a sur, la gente se enfrenta a sus representantes locales.

Comienza con desconfianza

Los centros de datos han “trastornado la política tal como la conocemos”, dice Darrell West, investigador principal de la Brookings Institution. Es más que un problema que no es de mi patio trasero, dice: también refleja temores existenciales de que la inteligencia artificial acabe con puestos de trabajo o elimine a la humanidad por completo.

“La gente simplemente siente que ya no tiene control sobre la tecnología, [and] eso les preocupa”, dice West. “Este es un verdadero movimiento de base. Es gente corriente de todo el país, tanto republicanos como demócratas”.

Para esta historia, NPR viajó a puntos críticos de centros de datos y habló con docenas de activistas, políticos, desarrolladores y estadounidenses comunes y corrientes.

El panorama que surge es complicado. Los centros de datos han sido una bendición económica para algunas comunidades, ayudando a reducir los impuestos territoriales y generando empleos. Al mismo tiempo, la proliferación de acuerdos secretos que a menudo implican que funcionarios electos firmen acuerdos de confidencialidad ha exacerbado las sospechas.

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Una encuesta reciente realizada por El economista y YouGov, entre casi 1.600 adultos, descubrió que alrededor de dos tercios de los estadounidenses se oponen a la construcción de nuevos centros de datos en sus comunidades. Un raro cóctel de preocupaciones ha alimentado a la oposición, según Chris Borick, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Lehigh.

“Se trata de alinear intereses de maneras que no son tradicionales”, afirma. “Si estás en el poder ahora mismo y estás lidiando con este problema, tienes un objetivo en la espalda”.

Los funcionarios electos han tenido que luchar para recalibrarse. “Es un reconocimiento de que el suelo se movió bajo sus pies y que no estaban preparados para que eso sucediera”, dice Borick.

Los partidos están divididos

En el condado de Loudoun, Virginia, los centros de datos están abriendo una brecha entre los demócratas.

Por un lado está Juli Briskman, miembro de la Junta de Supervisores del condado de Loudoun, quien ha liderado los esfuerzos para frenar el desarrollo de centros de datos. Por el otro está Phyllis Randall, también demócrata y presidenta de la junta, quien ha argumentado a favor de los centros de datos por los ingresos fiscales que aportan al condado, incluso reconociendo que son “un arma de doble filo” para los residentes cercanos.

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Briskman se postula para desbancar a Randall en las primarias del próximo año. Ella dice que su oposición a los centros de datos se remonta a 2020, cuando la junta estaba viendo casos de uso de la tierra que buscaban convertir propiedades residenciales e industriales flexibles en centros.

“Siento que he estado cantando esta canción por un tiempo y ahora, de repente, todos toman mi música y cantan conmigo”, dice Briskman. Randall no respondió a la solicitud de comentarios de NPR.

Briskman está aprovechando un sentimiento en su área.

Kasey Hatch vive cerca del centro de datos Vantage VA2 del condado de Loudoun, que funciona con ocho turbinas alimentadas por gas natural. Los residentes dicen que las turbinas producen un ruido sordo constante junto con un chirrido de alta frecuencia que se ha convertido en una fuente importante de quejas por ruido en los vecindarios circundantes.

Hatch, una ingeniera de infraestructura de TI de un banco que utiliza IA en su trabajo, dice que ella y su primo incondicionalmente republicano “nunca estuvieron de acuerdo en política”. Pero para su sorpresa, la última vez que se vieron, estaban “en la misma página en todo” en lo que respecta a los centros de datos.

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A nivel de base, eso se traduce en que demócratas y republicanos trabajen juntos en una cuestión de interés mutuo. Nusheen Farahani también vive cerca de VA2 y forma parte de un grupo de mujeres organizadas contra la instalación que acuden periódicamente a audiencias públicas.

“Soy liberal y demócrata, y la gente que está en nuestro pequeño equipo… no todos son liberales o demócratas”, dice Farahani.

Una historia similar se está desarrollando en Minnesota, Pensilvania e Indiana, por nombrar sólo algunos, donde grupos organizados localmente se están uniendo contra los centros de datos y contra los funcionarios electos.

Según el Informe de oposición a los centros de datos, que rastrea a las organizaciones sin fines de lucro de base sobre el tema, unas 640.000 personas están activas en el movimiento contra los centros de datos y surgieron 220 nuevos grupos en sólo los tres meses de junio a agosto.

Los impulsa la sensación de que el gobierno es parte del problema, según Ben Green, profesor asistente de la Escuela de Información de la Universidad de Michigan. Esto conlleva una verdadera sensación de abandono, dice.

“Si los formuladores de políticas, si mi consejo municipal o la junta de zonificación o la junta municipal y el gobernador, si están del lado de las empresas, ¿quién me defenderá?”

El impacto económico

Los centros de datos han existido durante mucho más tiempo que el reciente revuelo de la IA, funcionando silenciosamente en el fondo de la Internet moderna, impulsando la computación en la nube y almacenando grandes cantidades de datos. AOL se estableció en el condado de Loudoun, por ejemplo, en la década de 1990, lo que le dio a la industria tecnológica una temprana cabeza de playa en el condado que solo ha crecido debido a la demanda de las agencias gubernamentales en la cercana Washington, DC.

Sin duda, estas instalaciones han traído beneficios económicos a los condados donde están ubicadas al crear miles de millones de dólares en inversión privada, empleos en la construcción y un número limitado de puestos bien remunerados en los propios centros de datos, al tiempo que proporcionaron una inyección de dólares de impuestos que han estabilizado e incluso reducido la carga fiscal para los propietarios comunes.

Y entre las muchas personas con las que habló NPR para esta historia que se oponen a los centros de datos, casi todos reconocen el uso de la IA en su vida diaria. Farahani, por ejemplo, dice que “a regañadientes” utiliza chatbots para ciertas tareas “para hacer las cosas más fáciles”.

“Realmente hago un gran esfuerzo para no usarlo muy a menudo”, dice, y añade: “No me gusta que controle mi vida al máximo”.

Solo en el condado de Loudoun, los centros de datos generaron alrededor de $1.2 mil millones en ingresos por impuestos a la propiedad en el año fiscal 2026, lo que representa alrededor del 39% del presupuesto general del condado.

“Hemos visto bajar los impuestos a la propiedad dos años seguidos, así como también bajar la tasa del impuesto a los vehículos en el condado”, dice Dan Diorio, quien supervisa la política estatal y los asuntos gubernamentales de la Coalición de Centros de Datos, la principal asociación comercial que representa a la industria. “Eso es dinero que vuelve directamente a los bolsillos de la gente gracias a los ingresos de la industria de los centros de datos”.

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El condado de Loudoun confirma que durante la última década su Junta de Supervisores redujo la tasa del impuesto sobre bienes inmuebles en aproximadamente un 30% como resultado de los ingresos del centro de datos, y que los impuestos a los vehículos también han bajado.

Sin embargo, estas instalaciones conllevan enormes necesidades de electricidad, y sus sistemas internos para mantener fríos innumerables bastidores de microprocesadores también pueden requerir cantidades sustanciales de agua, un tema particularmente delicado en áreas que enfrentan un crecimiento demográfico o sequías periódicas.

Y las mareas están cambiando. No hace mucho que los gobiernos estatales y locales competían por los centros de datos ofreciendo generosos incentivos fiscales, pero ahora varios han cambiado de rumbo. En muchos lugares, de repente ha recaído en los desarrolladores de centros de datos la carga de demostrar que son un beneficio para las comunidades donde quieren ubicarse.

El viernes pasado, la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, que hizo campaña en 2025 sobre apoyo calificado para la expansión de los centros de datos, firmó una orden ejecutiva que busca imponer limitaciones mucho mayores al desarrollo.

En todo Estados Unidos, a nivel estatal y local, se están implementando restricciones y moratorias sobre el desarrollo de centros de datos. Mientras tanto, los titulares de los dos partidos principales en las juntas directivas de los condados en lugares como Virginia, Maryland, Missouri, Wisconsin, Michigan, Texas, Tennessee y California se encuentran a la defensiva (o, en algunos casos, han sido destituidos) mientras los residentes los acusan de anteponer los intereses de los desarrolladores de centros de datos a los de sus comunidades.

El secretismo y los acuerdos de confidencialidad pasan factura

En una industria conocida por ir rápido y romper cosas, Diorio reconoce que está pagando el precio de una temprana falta de transparencia. Y Lo que NPR escuchó de funcionarios, analistas políticos y residentes locales es que es el secreto que ha rodeado algunos acontecimientos lo que ha galvanizado la oposición.

En varios estados, funcionarios electos locales firmaron acuerdos de confidencialidad con desarrolladores de centros de datos que han enturbiado aún más las aguas.

Un estudio dirigido por Eric Bonds, profesor de sociología de la Universidad de Mary Washington, encontró que en 31 localidades de Virginia donde había un centro de datos existente, aprobado o propuesto, se habían firmado acuerdos de confidencialidad (NDA) para 25 de ellas.

El vicepresidente senior de políticas públicas de Vantage Data Centers, John Stephenson, dice que entiende que la gente está enojada y dice que, en retrospectiva, hubiera sido mejor involucrarse “antes y de manera más proactiva” con los residentes en temas como el ruido y la calidad del aire.

“Me hubiera gustado haber tenido algunas conversaciones en aquel entonces, pero para ser completamente honesto, no teníamos motivos para pensar que habría un problema porque las hemos estado construyendo durante mucho tiempo”, dice.

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En Bessemer, un suburbio de Birmingham, Alabama, el secretismo ha generado sospechas en los votantes. El alcalde de la ciudad, que ha estado en el cargo durante cuatro mandatos, se vio obligado a participar en una segunda vuelta después de que él, su jefe de personal y el abogado de la ciudad firmaron acuerdos de confidencialidad que incluían una cláusula que les exigía destruir las comunicaciones consideradas “confidenciales” por los promotores, según el Southern Environmental Law Center.

En Wisconsin, el año pasado surgió una campaña popular para oponerse a un centro de datos a hiperescala de 12.000 millones de dólares en DeForest, un suburbio de Madison, que cubriría más de 2 millas cuadradas. Ed Morganroth Jr., miembro de esa campaña, dice que la Junta del Pueblo había negociado con el promotor a puerta cerrada y que la mayoría de los residentes se enteraron del plan sólo después de enterarse de que los agricultores locales habían aceptado vender sus tierras para el proyecto.

“La gente se ha esforzado mucho, ha escrito muchos correos electrónicos, se ha reunido con muchos miembros de la junta directiva, ha publicado muchas cosas en Facebook y ha hecho muchas preguntas. [at] reuniones de aldea”, dice Morganroth.

Ese esfuerzo dio sus frutos y el proyecto fue abandonado este año.

Un canario en la mina de carbón.

En el condado de Loudoun, Virginia, es demasiado tarde para que los ciudadanos reviertan el rumbo de las docenas de proyectos que ya están en trámite. Sin embargo, la semana pasada la junta votó a favor de suspender las nuevas aplicaciones del centro de datos.

Para Briskman, de la Junta de Supervisores, el condado de Loudoun está en la primera línea de la lucha. “Somos el caso de estudio, no sólo para la región, sino para la nación”, afirma.

Justo al otro lado de la frontera estatal, en el condado de Frederick, Maryland, también hay signos de desconfianza, literalmente: esparcidos por los jardines y en las esquinas de las calles, proclamando “no hay centros de datos” y reprendiendo a los funcionarios estatales y del condado por su apoyo en el pasado a los centros de datos.

El condado de Frederick está tratando de aprender de las lecciones de su vecino. El ejecutivo del condado ha congelado el desarrollo de nuevos centros de datos hasta que el estado pueda finalizar un análisis de costo-beneficio sobre su impacto.

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Pero un extenso campus de centro de datos a hiperescala de 2.100 acres al norte de Adamstown que alguna vez albergó una planta de fundición de aluminio de Alcoa ya está en marcha. Por ahora, el ruido que produce proviene de equipos de construcción pesados, mientras grúas y excavadoras levantan enormes estructuras de concreto y acero.

Quantum Frederick está destinado a eclipsar el relativamente pequeño campus Vantage VA2 de 18 acres al otro lado de la frontera estatal.

El vivero de árboles de Steve Black está ubicado aproximadamente a una milla de la instalación incompleta. Al igual que Briskman, ve al condado de Loudoun como una especie de canario en la mina de carbón cuando se trata de desarrollo de centros de datos sin control.

“El [Frederick] El gobierno del condado ahora está en medio de un desarrollador exigente y una ciudadanía indignada”, dice.

El negro es una figura clave en un organización sin fines de lucro que presentó solicitudes de documentos e incluso ganó una demanda contra el condado para obtener acceso a correos electrónicos, cartas y documentos relacionados con el proyecto Quantum Frederick.

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Dice que ha invertido una enorme cantidad de tiempo personal en luchar contra la expansión del centro de datos. “Cuando tengo que ir a alguna reunión del consejo y quedarme allí hasta medianoche… eso es todo en mi tiempo”, dice.

Tal compromiso coincide con lo que ha descubierto Kathy Cramer, profesora de ciencias políticas en la Universidad de Wisconsin-Madison. Cramer dirige un equipo de estudiantes de posgrado que asisten a audiencias públicas y reuniones de grupos comunitarios y realizan entrevistas individuales con personas sobre los centros de datos. Ella dice que las preocupaciones que escucha reflejan una profunda sospecha hacia el gobierno, las grandes tecnologías y la justicia económica de tales proyectos.

“Los centros de datos se han convertido… en una forma para que las personas canalicen su descontento y resentimiento sobre cosas más importantes de la sociedad con las que realmente no están contentos”, dice.

Y para personas como Black, esto se ha solidificado como acción política.

“Me he convertido en una persona monotemática”, afirma, pero no de forma partidista. “Te ayudaré en tu campaña, te daré puntos de conversación, responderé tus preguntas y te ayudaré a ser inteligente en esto.

“Algunas personas son demócratas a quienes apoyo y otras son republicanos, y ya no me importa”.