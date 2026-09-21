Asesinatos de Ekurhuleni: dos acusados ​​de asesinato en Sudáfrica por el cuerpo de una mujer en Dawn Park

Dos mujeres han sido acusadas en Sudáfrica en relación con el asesinato de una mujer en una zona al este de Johannesburgo, el último de nueve casos recientes en esa región que han reavivado el debate sobre los niveles de violencia de género en el país.

Bajo presión para resolver la serie de asesinatos que han implicado que los cuerpos de las víctimas sean arrojados al borde de la carretera, la policía ha descrito los arrestos de los dos como un “gran avance”.

Refiriéndose a los nueve casos, la jefa de policía en funciones, la teniente general Puleng Dimpane, dijo que sus agentes estaban “trabajando incansablemente para llevar a los responsables ante la justicia”.

Las dos mujeres han sido acusadas de asesinato premeditado y de violar los fines de la justicia.

Un hombre que también fue detenido ha sido puesto en libertad sin cargos.

Su caso se relaciona con la muerte de Jabulile Ntimba, cuyo cuerpo semidesnudo fue encontrado envuelto en una sábana en Dawn Park el jueves pasado.

Varias de las víctimas recientes fueron encontradas parcialmente vestidas y con heridas, pero la policía ha subrayado que no ha establecido si todas las muertes están relacionadas o si el responsable es un asesino en serie.

Dirigiéndose a los periodistas el lunes, el subjefe de policía, teniente general Tebello Mosikili, dijo que “un equipo de analistas está trabajando intensamente para ver si hay vínculos con todos estos casos”, pero el asesinato de Ntimba “parece ser un indicio de un asesinato que surgió de una relación… esto incluye… un posible triángulo amoroso”.

Sudáfrica tiene una de las tasas más altas de violencia de género del mundo. También tiene una tasa de homicidios muy alta y aunque las estadísticas oficiales no identifican el género de las víctimas, una estimación reciente de la Comisión de Derechos Humanos del país indicó que, en promedio, seis mujeres fueron asesinadas cada día entre abril y junio de este año.

Los recientes y sombríos descubrimientos han provocado una protesta nacional sobre la magnitud del problema y han aumentado la sensación de inseguridad de muchas mujeres.