La estrella de los Chargers da una visión contundente de los problemas defensivos del equipo después de la derrota ante los Raiders: “Eso parece basura”

¿Qué está pasando con Los Angeles Chargers?

Cuando se publicó el calendario de la NFL en la primavera, parecía que los Chargers podrían comenzar 2-0 con los Arizona Cardinals y Las Vegas Raiders en la agenda en las primeras dos semanas. Esas posibles victorias en el papel se convirtieron en pérdidas en la realidad.

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Los Chargers permitieron 26 puntos y sólo anotaron 14 puntos en ambas derrotas. La defensa, específicamente, ha permitido un promedio de 349 yardas por partido y solo tiene una pelota para llevar.

El safety de Pro Bowl, Derwin James, quien se fracturó el dedo meñique izquierdo, expresó sin rodeos los problemas de la defensiva cuando habló con los periodistas luego de la derrota del equipo el domingo ante los Raiders.

“Tenemos que mirarnos a los ojos, hombre, y decir la verdad y mejorar”, dijo a través del sitio web del equipo. “Porque, en este momento, esa m… parece basura… Estoy enojado, pero estar enojado no soluciona nada. Estar enojado no soluciona el problema que tenemos”.

“Tenemos que arreglarlo. Siento que estamos a un par de jugadas de distancia. No es como si nos estuvieran eliminando. Pero tenemos que ganar estos juegos, no hay razón para que salgamos a jugar así”.

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James tiene 17 tacleadas y un pase desviado en los primeros dos juegos del año, pero el resto del equipo tendrá que recuperarse para lograr un impacto real de cara a la Semana 3.

Los equipos que comienzan el año 0-2 generalmente no obtienen buenos resultados el resto de la temporada, pero una nota de OPTA Stats mostró cuán devastador ha sido para Los Ángeles comenzar el año.

“Los Chargers son el segundo equipo en la historia de la NFL en perder juegos consecutivos por dos dígitos y ambos fueron en casa contra equipos que tuvieron un porcentaje de victorias inferior a .200 la temporada anterior”, escribió OPTA Stats en X. “El otro fueron los Racine Tornadoes de 1926 (del 10 al 17 de octubre), que jugaron sólo un juego más antes de retirarse”.

El calendario no se vuelve más fácil.

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Los Ángeles sale de gira para enfrentarse a los Buffalo Bills en la Semana 3, seguido de un viaje a Seattle para enfrentarse a los Seahawks en la Semana 4.