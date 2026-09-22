La furia al volante de la India: cuando los coches se convierten en armas

Un altercado en la carretera en Gurugram, un suburbio de Nueva Delhi, se volvió viral la semana pasada después de que una motociclista de 27 años fuera supuestamente perseguida y atropellada por un automóvil.

Las dos partes dieron versiones diferentes de la disputa inicial, y el conductor del automóvil dijo a los medios indios que el grupo de motociclistas adelantó a su automóvil y redujo la velocidad frente a él.

Por su parte, la motociclista, Shivani Chauhan, dijo que el auto la seguía y la discusión comenzó cuando pidió a las personas que estaban adentro que mantuvieran una distancia segura.

La cámara montada en la motocicleta de Chauhan muestra el auto golpeándola desde un costado y a ellos alejándose a toda velocidad mientras ella cae y rueda en la carretera.

“Podría haber sufrido fracturas graves o lesiones internas e incluso morir. Debido a esas personas, las carreteras de Gurugram y Delhi se sienten inseguras”, dijo Chauhan a los medios de comunicación indios.

Según trascendió, el conductor afirma que perdió el control de su vehículo y abandonó el lugar por temor a represalias por parte del grupo de motociclistas. Desde entonces, la policía arrestó al conductor acusado de intento de asesinato y acoso.

La furia en la carretera se convierte en violencia y tiroteos

El caso fue sólo el último ejemplo de cuán rápidamente una disputa en las carreteras cada vez más concurridas de la India puede volverse violenta.

En marzo, en Hassan, en el estado sureño de Karnataka, unos jóvenes supuestamente le gritaron al conductor de un SUV Toyota Fortuner que redujera la velocidad.

La policía dijo que el conductor giró el vehículo y embistió al grupo, matando a un hombre e hiriendo gravemente a otros tres.

Ese mes, en la ciudad norteña de Dehradun, una discusión por ceder el paso entre dos SUV, un Toyota Fortuner y un Mahindra Scorpio, desembocó en una persecución y tiroteos.

El altercado le costó la vida a un hombre, el brigadier retirado del ejército Mukesh Joshi, que no estuvo involucrado en la disputa inicial.

“Los ocupantes del Scorpio esperaron fuera del club hasta la madrugada y luego persiguieron al Fortuner. Durante el tiroteo, el brigadier, que estaba dando un paseo matutino, recibió una bala en el pecho”, dijo el jefe de policía Pramendra Dobhal.

Las preocupaciones sobre la seguridad vial llevaron a la administración de Daman, una pequeña ciudad costera al norte de Mumbai, a tomar una medida inusual. El 9 de septiembre, funcionarios reunieron a los propietarios de los SUV Mahindra Thar y Toyota Fortuner y les obligaron a asumir un compromiso de seguridad vial pública.

El recaudador de distrito Saurabh Mishra, máximo administrador del distrito, advirtió que este tipo de vehículos más grandes no deben usarse para intimidar a otros o mostrar poder.

Más coches, menos espacio en las carreteras indias

Las carreteras de la India son notoriamente peligrosas: las cifras del gobierno muestran que 485 personas murieron en accidentes en un día promedio en 2024. Los datos también indican que el número de vehículos está creciendo actualmente mucho más rápido que la expansión de la red de carreteras.

En particular, los SUV representaron alrededor de 2,63 millones de vehículos, o el 56% de las ventas de automóviles de la India, en los 12 meses previos a marzo de 2026, según datos de la industria. Si bien más SUV en la carretera no significa necesariamente una conducción más agresiva, el tamaño, la altura y la presencia de los vehículos pueden cambiar la dinámica de una confrontación.

“Para algunos conductores es una expresión de fuerza y ​​dominación”, explica a DW el ex policía Yashovardhan Azad.

“Se conduce impunemente para impresionar a los vehículos más pequeños”, afirmó Azad.

Pidió una vigilancia policial más estricta utilizando nueva tecnología, castigos rigurosos y un programa nacional para promover una conducción más segura.

“Golpear intencionalmente un vehículo más pequeño no es conducir imprudentemente. Es una medida de intención criminal”, dijo.

‘Los conductores de SUV tienen una bestia en sus manos’

El experto en seguridad vial Prince Singhal, fundador de la Comunidad contra la conducción en estado de ebriedad, considera que tanto los vehículos como los conductores son parte del problema.

“El problema del terror detrás de los SUV no es sólo un problema de tráfico, sino también una cuestión de comportamiento”, explica Singhal a DW.

“Los conductores de SUV tienen una bestia en sus manos y es su mentalidad la que decide el resultado”.

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Singhal señala que los SUV son una opción práctica para carreteras en mal estado y viajes largos, pero también señala problemas en su diseño.

“Los capós altos y los parachoques elevados aumentaron el riesgo de lesiones mortales en la cabeza y el pecho para peatones, niños y ciclistas y todos los demás usuarios de la vía en comparación con los coches tradicionales de menor altura”, añadió Singhal.

Con un SUV a la mano, los conductores a menudo experimentan “una sensación psicológica de invencibilidad”, que puede conducir a un comportamiento hostil, acoso vial y violaciones de las reglas, dijo.

¿Los conductores se toman el tráfico de forma demasiado personal?

El psiquiatra Ravi Prakash, que estudia el comportamiento del tráfico en la Clínica Veditha Mind Care en Bengaluru, está de acuerdo en que el conductor “se siente poderoso y protegido dentro de un vehículo grande y resistente”.

También advirtió que hay otros mecanismos en juego.

“Existe un fenómeno psicológico llamado ‘personalización’, donde la gente interpreta un acto ordinario de un extraño como algo dirigido personalmente a ellos”, dijo a DW.

Alguien que cruza un carril puede tener prisa. Pero el otro conductor puede verlo como un intento de afirmar su superioridad. Un insulto percibido puede amenazar la identidad de una persona y provocar un pico de ira.

“Por lo general, golpear a la otra persona no es el objetivo inicial”, dijo Prakash.

El conductor primero intenta afirmar su superioridad acelerando, tocando la bocina, haciendo gestos o gritando. Cuando eso falla, puede surgir un deseo de castigar, lo que Prakash llama una “ilusión de justicia retributiva”.

‘Todo lo que toleras se convierte en una cultura’

El sociólogo Dipankar Gupta dice que la furia al volante ocurre “porque las reglas de tránsito no se aplican estrictamente”, y el problema no se limita de ninguna manera a los conductores de SUV.

“También los motociclistas se enfurecen al volante”, explica a DW.

“Es como un niño que no es disciplinado y hace un berrinche”, dijo Gupta sobre la ruptura más amplia en la disciplina vial. Cuando las reglas se ignoran rutinariamente y la gente no quiere afrontar las consecuencias, añadió, se vuelve similar a “una pelea” en la escuela.

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Sin embargo, con cámaras por todas partes, ese comportamiento se ha vuelto más difícil de ignorar.

“La ira no es nueva. Lo que ha cambiado es que ahora todo el mundo tiene una cámara, ya sea una cámara de salpicadero, una cámara de casco o un teléfono móvil”, dijo a DW Deepanshu Gupta, cofundador de CrashFree India, una organización sin fines de lucro de seguridad vial.

Advierte que no es lo mismo registrar un incidente que prevenirlo.

“Cada conductor sabe que las probabilidades de enfrentar cualquier consecuencia real son muy bajas”, dijo.

“Todo lo que se tolera se convierte en una cultura. La conducción agresiva está normalizada aquí, pero la cultura responde a la aplicación de la ley”, dijo Deepanshu Gupta.

También señaló que la furia al volante no es un delito específicamente definido en la India, lo que deja a la policía elegir entre conducir imprudentemente y cargos mucho más graves, como intento de asesinato. “Hay muy poco en el medio”, dijo.

En tales condiciones, la responsabilidad recae en los conductores, especialmente cuando un vehículo grande se enfrenta a un usuario de la vía más vulnerable.

“Cuanto más grande sea el vehículo que pongas en la carretera, mayor deberá ser tu deber de cuidado”, afirmó.

Editado por: Darko Janjevic