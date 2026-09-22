Clavicular, influencer de ‘Looksmaxxing’, acusado de violación en Massachusetts

La personalidad “looksmaxxing” conocida como Clavicular ha sido acusada de violación en Massachusetts, según muestran registros judiciales en línea.

Los cargos enumerados contra Clavicular, de 20 años, cuyo nombre real es Braden Peters, son un cargo de violación, un cargo de drogar a alguien para tener relaciones sexuales y un cargo de procurar licor a alguien menor de 21 años, según los registros.

Los cargos se presentaron el 8 de septiembre y los presuntos delitos ocurrieron el 23 de mayo de 2025, indican los registros. No hubo más detalles disponibles de inmediato sobre las acusaciones.

Los registros judiciales en línea no mostraban ningún abogado que pudiera hablar en su nombre el lunes por la noche.

El Bulwark fue el primero en informar de los cargos. Un representante de Clavicular, Mitchell Jackson, dijo que el medio estaba “exagerando” en su informe y que a Clavicular no se le había entregado una orden de arresto.

â€”Braden Peters no ha sido notificado fÃsicamente. Como siempre, Bulwark está exagerando”, dijo Jackson en un mensaje de texto el lunes por la noche.

Un correo electrónico enviado al buzón general de The Bulwark en busca de comentarios no fue respondido de inmediato el lunes por la noche.

Según los registros judiciales, se programó una lectura de cargos para el 14 de octubre.

Clavicular ha ganado fama (y notoriedad) en Internet por una tendencia entre los hombres jóvenes conocida como “looksmaxxing”, que el Diccionario Meriam-Webster llamó recientemente “La práctica de tomar una o más medidas, a veces extremas o peligrosas, destinadas a aumentar el atractivo físico”.

Ha sido conocido por “romper huesos”, o usar un martillo para romper intencionalmente huesos faciales para que vuelvan a crecer más fuertes o se vean mejor. Los expertos han calificado esta tendencia como potencialmente insalubre y peligrosa.

En abril, Clavicular fue demandado por un influencer adolescente en Florida que lo acusó de agresión.

Aleksandra Vasilevna Mendoza, conocida en línea como Alorah o Alorah Ziva, presentó una demanda en el condado de Miami-Dade alegando que en 2025 él hizo arreglos para que ella fuera a Cape Cod, Massachusetts, le dio vodka hasta que se emborrachó y luego tuvo relaciones sexuales con ella mientras estaba ebria, informó NBC South Florida.

Los registros judiciales en línea no indican si los cargos de violación, drogadicción o adquisición de alcohol a alguien menor de 21 años están relacionados con las acusaciones de la demanda.

El abogado de Clavicular en ese momento dijo que él niega las acusaciones y “tiene la intención de defenderse enérgicamente”, según la estación de noticias.

Clavicular y otras dos personas también fueron acusadas en abril en Florida de dispararle a un caimán. Él y otra persona no refutaron el cargo de disparar ilegalmente un arma de fuego en público y se les impuso seis meses de libertad condicional y se les ordenó cumplir 20 horas de servicio comunitario, según NBC South Florida.

También fue hospitalizado en abril en Miami después de una presunta sobredosis. Dijo en una transmisión en vivo en ese momento después de ser dado de alta del hospital que “no voy a consumir más sustancias por un tiempo, con suerte para siempre”.