Reino Unido repostará aviones sauditas en medio del conflicto con los hutíes de Yemen

El primer ministro británico, Andy Burnham, acordó brindar apoyo militar limitado a Arabia Saudita mientras el reino del Medio Oriente continúa enfrentando ataques de los rebeldes hutíes de Yemen.

La Royal Air Force (RAF) de Gran Bretaña proporcionará reabastecimiento de combustible aire-aire “defensivo” para los aviones saudíes, dijo Burham a los periodistas el lunes mientras viajaba a Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU).

El primer ministro dijo que el Reino Unido había “recibido una solicitud” de apoyo militar de Arabia Saudita.

El líder británico dijo que estaba “actuando para asegurar los intereses de Gran Bretaña y de la región en general, porque, por supuesto, Arabia Saudita ha estado experimentando ataques, está considerando posibles perturbaciones adicionales, y necesitamos mantener esos caminos”. [for oil]abierto.”

¿Qué sabemos sobre el apoyo militar “defensivo” del Reino Unido a Arabia Saudita?

Los informes citaron a funcionarios del Reino Unido diciendo que el acuerdo, que probablemente comenzará dentro de unos días, tendrá un límite de tiempo y podría durar “semanas”.

La misión implicaría el uso del avión cisterna Voyager de la RAF y se suma al sistema de defensa aérea Sky Sabre del Reino Unido que ya está desplegado en Arabia Saudita.

La misión del Reino Unido apoyará a los aviones sauditas en la defensa del país de los ataques con aviones no tripulados y misiles en lugar de apoyar ataques contra los hutíes respaldados por Irán, informó la agencia de noticias de la Autoridad Palestina.

Crecientes tensiones entre los hutíes y Arabia Saudita

Desde 2015, Arabia Saudita ha liderado una coalición militar que respalda al gobierno internacionalmente reconocido de Yemen en su lucha contra los hutíes.

En julio de este año, una tregua de 2022 entre los rebeldes y Arabia Saudita se derrumbó después de que los hutíes permitieron que un avión iraní aterrizara en Saná, la capital de Yemen, desafiando el control saudita sobre el espacio aéreo yemení.

El sábado, un ataque hutí contra Riad fue el primero dirigido a la capital saudí en años.

Los hutíes también han declarado un bloqueo al transporte marítimo saudita en el estrecho de Bab el-Mandeb –una ruta marítima mundial crucial– y el Mar Rojo.

Además de los buques vinculados a Arabia Saudita, las instalaciones petroleras dentro de Arabia Saudita (uno de los principales exportadores de petróleo del mundo) también han sido atacadas por drones y misiles hutíes.

¿Por qué Arabia Saudita no puede detener a los hutíes? Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Los ministros de Asuntos Exteriores del G7 piden a los hutíes que “cesen inmediatamente” los ataques sauditas

Los ministros de Asuntos Exteriores de las naciones del G7 denunciaron el lunes los ataques hutíes en Yemen y contra Arabia Saudita e instaron a Irán a poner fin a su apoyo, incluido el suministro de armas, a los rebeldes.

“Condenamos en los términos más enérgicos los inaceptables ataques continuos llevados a cabo por los hutíes en Yemen y contra el Reino de Arabia Saudita”, dijeron los ministros de Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos en una declaración conjunta, después de reunirse al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La declaración pedía a los hutíes “cesar inmediatamente todas las acciones militares, todas las amenazas y ataques contra la navegación civil y regresar al proceso político de buena fe”.

Editado por: Rana Taha

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