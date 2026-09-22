Trump firma una proclamación para suspender algunos aranceles a la carne vacuna a pesar de la reacción de los agricultores y el Partido Republicano

El presidente Donald Trump firmó formalmente una proclamación que levanta temporalmente los aranceles sobre algunas importaciones extranjeras de carne vacuna a partir del 1 de septiembre, a pesar de la tormenta de reacciones que ha recibido de agricultores y legisladores republicanos por la acción. A

Esta acción sólo se aplica a los recortes de carne magra “para combinar con la carne estadounidense” para la carne molida, dijo la Casa Blanca. A Estas partes cárnicas ya ingresaron a EE.UU. con un arancel bajo, pero esta acción amplía la cantidad a 300.000 toneladas métricas.

La proclamación no especifica ningún país por nombre al que se aplica esta acción, algo sobre lo que la administración ha mantenido silencio. A

El martes, a la Secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, se le preguntó en una entrevista de dónde importa Estados Unidos esta carne.

“En realidad no soy parte de ninguna de esas conversaciones, así que no estoy segura de cómo será”, dijo, remitiéndose al Representante Comercial de Estados Unidos.

Pero la proclamación sí especifica que no se aplica a países con cuotas de carne de vacuno específicas y no modifica los compromisos de carne de vacuno preexistentes para países con un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

Rebaño de vacas comiendo heno en una granja lechera. FOTO DE ARCHIVO/Adobe Stock

La proclamación decía que la pausa arancelaria temporal “alienta” la venta de carne de res con un descuento del 25%. Trump sugirió la posibilidad de poner fin a la acción antes de tiempo si las empresas no siguen adelante con la reducción del precio de la carne vacuna.

“Si las medidas tomadas en esta proclamación no dan como resultado un precio de venta más bajo de la carne molida importada, puedo poner fin a las medidas tomadas en esta proclamación para, entre otras cosas, evitar ganancias inesperadas para los productores extranjeros”, escribió en la proclamación.

El presidente anunció inicialmente esta medida el viernes pasado, promocionándola como un esfuerzo por bajar los precios de la carne de vacuno en Estados Unidos. Esto se produce cuando las elecciones de mitad de período están a la vuelta de la esquina, y los precios de los comestibles son una prioridad para los votantes. Pero provocó una rápida reacción de agricultores, ganaderos y legisladores republicanos que argumentan que perjudica a la industria agrícola nacional y socava la producción de carne estadounidense. A

Paquetes de carne molida se exhiben en una hielera en una tienda, el 24 de agosto de 2026, en Los Ángeles. Justin Sullivan/Getty Images

El senador republicano de Montana, Tim Sheehy, criticó la decisión de la administración y dijo que incluso desaconsejó al presidente.

“He aconsejado al presidente Trump contra este curso de acción durante un año porque los ganaderos estadounidenses han estado luchando contra el monopolio de los empacadores durante décadas, y esto los perjudicará aún más, la mayoría de los cuales son republicanos del MAGA”, publicó el senador Sheehy en las redes sociales.

El líder de la mayoría republicana en el Senado de Wyoming, John Barrasso, también expresó su desaprobación por el plan y dijo en las redes sociales que “los estadounidenses quieren carne de res estadounidense en la mesa, no importaciones extranjeras”.

“Tiene que ser más fácil, no más difícil, para los ganaderos de Wyoming alimentar a Estados Unidos. Continuaré luchando por políticas que fortalezcan a los productores de carne de Wyoming e inviertan en el rebaño de ganado estadounidense”, añadió. A

Además de esta proclamación, la administración Trump está considerando implementar cambios de políticas separados buscados por la industria de la carne en un intento de disipar algunas críticas de los ganaderos y legisladores republicanos, dijo a ABC News una fuente familiarizada con las discusiones.

La administración ha enfatizado repetidamente que este plan de importación de carne vacuna es de corto plazo y solo estará vigente durante 90 días, que no comenzará oficialmente hasta el 1 de septiembre.

Se espera que las 300.000 toneladas métricas de recortes de carne magra importadas que se enfrentan a una reducción arancelaria se entreguen en tres tramos de 30 días.

Soo Youn de ABC News contribuyó a este informe.