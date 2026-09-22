Interrupción de vuelos: las aerolíneas critican el control del tráfico aéreo por el segundo problema técnico en un mes

Las aerolíneas han criticado el sistema de control de tráfico aéreo del Reino Unido después de que un segundo problema técnico en dos semanas causara importantes interrupciones en los vuelos del Reino Unido.

EasyJet dijo que el incidente del lunes “pone en duda una vez más la resiliencia” del servicio, mientras que Wizz Air dijo que había una “crisis de confianza nacional” en los Servicios Nacionales de Tráfico Aéreo (Nats), que gestiona el tráfico aéreo del Reino Unido.

Nats dijo que un “problema de conectividad” en Prestwick estaba detrás de la interrupción en Escocia, Irlanda del Norte y el norte de Inglaterra, y que “no tenía nada que ver” con un defecto de software separado en Swanwick a principios de este mes.

El Primer Ministro Andy Burnham dijo que otros problemas hoy “causan una preocupación aún mayor” sobre el control del tráfico aéreo del Reino Unido.

Cuando los periodistas le preguntaron si buscaría despedir al jefe de los Nacionales, Burnham dijo que “estos son problemas claramente serios y deben ser investigados a fondo”.

Añadió que la Secretaria de Transportes se toma el asunto “muy en serio” y que inicialmente le corresponde a ella “llegar al fondo de… y por qué se ha producido una recurrencia”.

El problema subyacente que causó la interrupción del lunes ya se resolvió. Los Nacionales dijeron que estaba funcionando a “plena capacidad”, aunque los funcionarios advirtieron sobre los efectos en cadena.

Un portavoz dijo que ahora estaban “centrados en trabajar con nuestros clientes para recuperar sus retrasos residuales y ayudar a que sus operaciones vuelvan a la normalidad”.

El lunes se cancelaron más de 150 vuelos en aeropuertos del Reino Unido, incluidas 140 salidas y 137 llegadas, según la empresa de análisis de aviación Cirium.

Easyjet fue la aerolínea más afectada, con 48 de sus 670 salidas programadas canceladas, mientras que British Airways sufrió 13 cancelaciones de sus 513 salidas programadas.

La Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido (CAA) dijo que era “poco probable” que los pasajeros cuyos vuelos fueran interrumpidos tuvieran derecho a una compensación.

Dijo que es probable que el problema técnico “se considere el resultado de ‘circunstancias extraordinarias’ según las normas sobre derechos de los pasajeros”, lo que significa que “aunque los pasajeros deben ser atendidos por las aerolíneas, es poco probable que tengan derecho a una compensación por retrasos o cancelaciones que fueron causadas directamente por el incidente”.

La CAA está llevando a cabo una revisión independiente de la resiliencia del sistema de control del tráfico aéreo del Reino Unido y los resultados se publicarán “dentro de seis meses”, afirmó.