Arsenal monitorea a Marcus Rashford, Chelsea ojo Lamine Camara del Mónaco y Valencia presionan por Liverpool el mediocampista Harvey Elliott.

manchester unido No descartan que el delantero inglés Marcus Rashford deje el club, con Arsenal y Barcelona siguiendo la situación del joven de 28 años. (Charla en equipo), externo

Mónaco y el centrocampista senegalés Lamine Camara, de 22 años, está siendo considerado como posible sustituto de Chelsea El mediocampista Enzo Fernández. (Correo), externo

Newcastle están haciendo un último esfuerzo para fichar al delantero belga Matías Fernández-Pardo, de 21 años, procedente del Lille. (Telegraph – se requiere suscripción), externo

Argentina y Atlético de Madrid El delantero Julián Álvarez, de 26 años, ha rechazado la posibilidad de regresar a ciudad de manchester. (Cadena Ser – en español), externo

Newcastle También están interesados ​​en Bilal El Khannouss, de 22 años, del Stuttgart, aunque podrían enfrentarse a la competencia del Everton por el centrocampista marroquí. (Cielo Alemania), externo

Las urracas También están intentando vender al delantero alemán Nick Woltemade, de 24 años, antes de que finalice el mercado de fichajes. (Hablando de deporte), externo

Arsenal han renovado su interés en el Real Madrid y en el delantero brasileño Endrick, de 20 años, a quien le preocupa su lugar en el orden jerárquico del Bernabéu. (Charla en equipo), externo

manchester unido, Tottenham y Galatasaray podría moverse por Palacio de Cristal delantero Jeanâ€’Philippe Mateta, 29 años, pero Villa Aston han mostrado el mayor interés después de una oferta de £ 20 millones por el francés. (Atrapado fuera de juego), externo

El centrocampista sueco Hugo Larsson, de 22 años, está a punto de marcharse Eintracht Fráncfort con Palacio de Cristal siendo uno de los dos clubes de la Premier League que intentan conseguir su firma. (Cielo Alemania), externo

Burnley están buscando firmar ciudad casco El lateral izquierdo Ryan Giles está cedido, con opción a hacer permanente la llegada del inglés de 26 años el próximo verano. (Información privilegiada sobre fútbol), externo

Valencia están en conversaciones avanzadas para fichar al centrocampista inglés Harvey Elliott, de 23 años, cedido por Liverpool. (Matteo Moretto), externo

Villa Aston han llegado a un acuerdo de 47 millones de libras esterlinas para fichar al joven de 18 años París Saint Germain y el extremo senegalés Ibrahim Mbaye. (Correo), externo