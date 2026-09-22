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Trump dice que EE.UU. “sólo fomentará la superinteligencia” en IA

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Gabriel Sánchez
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Trump dice que EE.UU. “sólo fomentará la superinteligencia” en IA

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El presidente Trump dijo en sus declaraciones ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que Estados Unidos “sólo fomentaría la superinteligencia” en lo que respecta al desarrollo de la IA, una declaración notable en momentos en que se han extendido las advertencias sobre las posibles consecuencias catastróficas de la tecnología.22 de septiembre de 2026

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