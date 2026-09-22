Golf: una nueva fórmula para la FedEx Cup en 2028, un circuito mundial previsto y la LIV más amenazada que nunca

A partir de 2028, los play-offs del PGA Tour adoptarán una fórmula completamente nueva. Y el circuito americano y el circuito europeo (DP World tour) prepararían, además, un calendario global, quizás con una fecha en Francia.

El director general del circuito americano, Brian Rolapp, declaró que en los nuevos play-offs, los 90 primeros en el ranking de puntos establecido a lo largo de toda la temporada participarán en la final del PGA Tour Championship Series. Los primeros 32 al final de esta fase avanzarán al Tour Championship, que se disputará durante dos semanas y en campos emblemáticos. La primera semana se desarrollará en forma de fase de grupos: 32 golfistas se dividirán en ocho grupos de cuatro, para duelos directos. Los dos primeros de cada grupo se incorporarán a un nuevo curso durante la segunda semana.

En la fase final, los 16 jugadores restantes competirán en cuatro rondas de match play. Los dos últimos jugadores aún invictos competirán por el título de campeón del Tour. Al final del día sólo quedará uno en pie. Dado el pasado de Rolapp en la NFL, este nuevo formato será esencialmente una serie de partidos de play-off. Aún se están definiendo elementos como trofeos y premios. “Esto allana el camino para un Tour Championship reinventado, una competencia independiente que se convertirá en uno de los torneos más difíciles para calificar y ganar, poniendo a prueba a los mejores golfistas del mundo de una manera diferente, en un nuevo formato de competencia”.declaró Rolapp.

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LIV Golf más amenazado que nunca

Si el PGA Tour mira hacia el futuro, queda una pregunta sin respuesta: ¿qué lugar se le puede dar al LIV Golf, en dificultad, y a sus jugadores si desean regresar? Rolapp dijo que no hay planes en este momento para permitir que los jugadores usen el «Programa de miembros recurrentes»el dispositivo que permitió a Brooks Koepka regresar al PGA Tour procedente de LIV Golf después de donar 5 millones de dólares a organizaciones benéficas.

Bryson DeChambeau publicó un enigmático mensaje en las redes sociales este lunes, al día siguiente del último torneo de la temporada LIV Golf. “Fue una gran aventura”escribió en Instagram, acompañado de varias fotografías tomadas durante torneos anteriores de LIV Golf. El futuro de LIV es ciertamente incierto. En abril, la liga perdió su financiación del Fondo de Inversión Pública Saudita después de la temporada 2026, tras una inversión estimada en 5.300 millones de dólares. El director general de LIV Golf, Scott O’Neil, anunció la llegada de un nuevo inversor, pero los detalles sobre una versión 2.0 siguen siendo escasos. Jon Rahm, y quizás ahora DeChambeau, se encuentran entre los grandes nombres que considerarían una salida, en un contexto en el que el futuro podría resultar en contratos y asignaciones revisados ​​a la baja. Antes de su final de temporada, disputado la semana pasada en Indianápolis, el LIV ya había retrocedido, en particular cancelando el LIV-Michigan, su campeonato por equipos.

La gran pregunta ahora es si aquellos que puedan dejar el LIV encontrarán un lugar en el PGA Tour. Si los jugadores de LIV regresaran al PGA Tour o DP World Tour, probablemente tendría un costo. “En el futuro, obviamente tendrá que haber algún tipo de sanciones, a dÃ©clarÃ©Â Scottie SchefflerÂ la semaine dernière. ¿Cuales? Dejaré que Rolapp y los demás líderes decidan. Ahora tenemos una excelente gobernanza en el Tour”.

¿Hacia un gran torneo en Francia?

Al mismo tiempo, el PGA Tour y el DP World Tour están trabajando en la creación de «Serie Global»reveló el Telegraph. El proyecto podría ver la luz ya en 2028, como parte de la revisión del calendario del PGA Tour. Están previstas nueve etapas, en particular con Francia. Cuando se le pidió que hablara sobre 2028, la estrella McIlroy explicó que el Tour Europeo podría aprovechar los cinco meses del año durante los cuales el PGA Tour no estaría en competencia. “Si el PGA Tour se juega de febrero a agosto, el DP World Tour tiene cinco meses en los que, con la ayuda del PGA Tour y quizás de otros, realmente puede brillar, destacar el golf internacional y albergar algunos de los torneos de golf internacionales más importantes”.. El seis veces ganador de un major declaró entonces que «esperait» que más jugadores optarían por una doble afiliación con el PGA Tour y el DP World Tour, siempre que puedan participar en más eventos europeos importantes. Continuará.