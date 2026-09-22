El arco de Trump en DC es ahora un complejo militar. Así es como eso complica las cosas.

alternar título

Kent Nishimura/AFP vía Getty Images

El anuncio del fin de semana del presidente Trump de que su arco propuesto en DC se duplicará como un “complejo militar de primer nivel” ha planteado aún más preguntas sobre la controvertida estructura y el ya complicado proceso de aprobación.

Trump escribió el domingo en Truth Social que la estructura de 250 pies “albergará, almacenará y tendrá la capacidad rápida de usar una gran cantidad de drones, además de francotiradores, tanto en el techo como en la plaza”, además de almacenar municiones.

Está muy lejos de la visión original de la administración para el arco, que Trump dio a conocer por primera vez en octubre pasado.

En ese momento, dijo a los periodistas que lo estaban construyendo para honrarme “a mí”. Desde entonces, la administración lo ha caracterizado como un homenaje al 250 aniversario de Estados Unidos y una atracción turística.

“El Arco de Triunfo en Memorial Circle será uno de los monumentos más emblemáticos no sólo en Washington, DC, sino en todo el mundo”, ha dicho repetidamente la Casa Blanca a NPR, tan recientemente como el martes.

Las representaciones y presentaciones del Servicio de Parques Nacionales promocionaron una plataforma de observación con vistas al Cementerio Nacional de Arlington y al National Mall, que potencialmente incluiría una cafetería y una tienda de regalos. Estos fueron aprobados por la Comisión de Bellas Artes, repleta de Trump, en mayo.

Pero la palabra “militar” no surgió hasta principios de este mes, cuando el secretario del Interior, Doug Burgum, anunció en las redes sociales que pronto comenzarían los trabajos de excavación en el “Gran Arco de Triunfo y Plataforma de Observación Militar”.

Ese anuncio provocó un rechazo inmediato (y la intervención de un juez) porque todavía necesita una luz verde final de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital. Eso no puede suceder hasta que se completen otras revisiones de preservación histórica requeridas por el gobierno federal.

Los defensores de la preservación histórica han dicho durante mucho tiempo que el proceso avanzaba demasiado rápido y ahora están luchando por saber qué hacer con el abrupto cambio de actitud de Trump.

“De repente, tomar un recurso que no tenía nada que ver con la seguridad… y ahora darle la vuelta, me parece que volvemos al punto de partida porque estamos revisando una instalación diferente a la que teníamos cuando esto comenzó”, dijo Charles Birnbaum, director ejecutivo y presidente fundador de la Cultural Landscape Foundation, uno de los grupos externos involucrados en la revisión de la preservación histórica.

Como parte de ese proceso, la semana pasada el Servicio de Parques Nacionales pidió a los grupos de preservación que proporcionaran comentarios antes del lunes sobre su propuesta de “Memorando de Acuerdo” (MOA) para seguir adelante con el arco. Birnbaum le dijo a la agencia por correo electrónico (y reiteró a NPR) que “consideramos este MOA como DOA”. [dead on arrival]”.

Birnbaum llamó al proceso “inductor de latigazo cervical”. Dijo que los próximos pasos no están claros, especialmente porque un sitio militar fortificado presumiblemente requeriría medidas adicionales, desde cercas hasta seguridad, que aún no han sido presentadas ante paneles federales.

La Casa Blanca, el Departamento del Interior y el Servicio de Parques Nacionales no respondieron a las preguntas de NPR sobre los planes para presentar nuevas propuestas para su revisión. La Administración Federal de Aviación también remitió preguntas a la Casa Blanca.

La FAA acababa de publicar el viernes los resultados de una evaluación de un mes de duración, concluyendo que el arco, que se ubicaría directamente en el camino de acceso al aeropuerto principal de DC, no representaría un riesgo para el espacio aéreo. Pero esa revisión no tuvo en cuenta la presencia de drones militares, como señaló el representante estadounidense Don Beyer, demócrata de Virginia.

“Poner un sitio de lanzamiento de drones directamente en la ruta de aterrizaje del DCA es una idea estúpida, peligrosa e inviable”, dijo Beyer en un comunicado el martes. “Pero si Trump quiere seguir adelante, el trabajo previo de la FAA durante los últimos seis meses para aprobar esta propuesta con un estudio de seguridad dudoso quedará obsoleto y tendrán que hacerlo todo de nuevo”.

¿El argumento de la seguridad nacional volverá a funcionar para Trump?

El arco ya se enfrentaba a cuestiones legales, incluso sobre su cumplimiento de los límites de altura de los edificios de DC.

También es objeto de una demanda en curso: un grupo que incluye a tres veteranos de la guerra de Vietnam presentó una demanda a principios de este año por falta de aprobación del Congreso. La administración no lo ha solicitado, citando una ley de 1925 que permitía la construcción de un par de columnas de 166 pies en ese lugar que finalmente nunca se construyeron.

El abogado que representa a los veteranos, Nicolas Sansone, del Public Citizen Litigation Group, dijo en un comunicado el domingo que “la nueva justificación del presidente para esta construcción tremendamente impopular no ayuda en nada a remediar su ilegalidad fundamental”.

Trump dijo en su publicación que acordó convertir el arco en un complejo militar “a petición enérgica del ejército de los Estados Unidos y por motivos de seguridad nacional”. Un portavoz del Pentágono dijo a NPR que no tenía nada que añadir más allá de la publicación de Trump.

Harold Hongju Koh, ex asesor legal del Departamento de Estado que ahora enseña derecho internacional en la Facultad de Derecho de Yale, calificó la justificación de Trump de “risible y pretextual”.

“Si hay peligros para los cuales necesitas drones y francotiradores… ¿Por qué no los mueves allí ahora? ¿Por qué necesitas construir un arco?” —Preguntó Koh. “En segundo lugar, si el arco es lo que está creando el problema de seguridad nacional, a tal punto que es necesario tener estas protecciones móviles a bordo, entonces simplemente no construyas el arco”.

Koh dijo que si Trump está realmente preocupado por una amenaza en el National Mall, debería realizar una sesión informativa clasificada a tal efecto y pedir al Congreso que militarice los monumentos existentes. Pero cree que es más probable que Trump esté jugando la carta de la seguridad nacional con la esperanza de impulsar su caso ante los tribunales.

“Es el lápiz labial que le pone a cada cerdo”, dijo Koh. “La inmigración es para la seguridad nacional. Los terroristas son para la seguridad nacional. Construir un muro fronterizo es para la seguridad nacional. Construir un salón de baile es para la seguridad nacional”.

La administración Trump ha argumentado que la construcción de su salón de baile en la Casa Blanca debe continuar por motivos de seguridad nacional, citando el complejo militar que planea construir debajo. La Corte Suprema permitió que continuara la construcción en un fallo a principios de este mes, citando cuestiones de legitimación de los demandantes más que de la legalidad subyacente del proyecto.

Pero los expertos se muestran escépticos de que se pueda presentar un argumento de seguridad nacional para el arco, especialmente porque la estructura estaría a tiro de piedra tanto del Pentágono como de la Base Conjunta Myer-Henderson Hall.

“La diferencia es que el búnker refleja una necesidad ampliamente aceptada de proteger al presidente. Es bipartidista”, dijo Mark Cancian, coronel retirado del Cuerpo de Marines y experto militar en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. “No parece haber ninguna necesidad -ciertamente no ha habido ninguna necesidad articulada de antemano- sobre por qué esta instalación necesitaría drones y francotiradores”.

Koh y otros entrevistados por NPR creen que la administración se está apresurando a comenzar la construcción antes de las elecciones intermedias de noviembre, lo que podría cambiar la composición del Congreso y potencialmente detener el arco.

El martes, un grupo de legisladores (cinco demócratas y un independiente) escribieron una carta a Burgum exigiendo que la administración dejara de trabajar en el arco. Cuestionaron su legalidad y citaron las propias conclusiones de la administración Trump sobre sus impactos negativos en el Cementerio Nacional de Arlington y otros sitios históricos cercanos.

“Poner el ego del presidente por delante de estos monumentos añade otra mancha al legado de esta administración”, escribieron.