Noticias de transferencia de Enzo Fernández: el Manchester City confía en fichar al mediocampista del Chelsea – Paper Talk

Las principales noticias y rumores de transferencias de los periódicos del viernes…
LIGA PREMIER
ciudad de manchester están seguros de firmar Enzo Fernándezcon el jugador diciendo Chelsea él quiere unirse a ellos – hablarDEPORTE
ciudad de manchester siguen en conversaciones para firmar Enzo Fernández de Chelseaque esperan una tarifa de £ 120 millones por el mediocampista – el independiente
Vea la charla en papel en Sky Sports News
Paper Talk es un repaso de los titulares deportivos de los periódicos nacionales, de lunes a viernes, en directo por Sky Sports News a partir de las 22.30 horas.
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Bosque de Nottingham han hecho una oferta de 22 millones de libras esterlinas por Palacio de Cristal lateral Daniel Munoz – Correo diario
Villa Aston han enviado una delegación a Milán para negociar la cesión del Rafael Leaoquien también tiene una oferta de Galatasaray – Correo diario
Liverpool mediocampista Harvey Elliott está atrayendo el interés de los equipos italianos Nápoles y Lacio – Correo diario
Nápoles han hecho contacto con Newcastle preguntar sobre Nick Woltemade disponibilidad en oferta de préstamo – Fabricio Romano
ciudad casco enfrentar una batalla para convencer manchester unido mediocampista Toby Collier para reunirme con ellos – el sol
Harry Amass manchester unido El futuro depende de si el club fichará a un lateral izquierdo en los últimos días de la ventana. el sol
manchester unido cambiará su uniforme para garantizar el pleno cumplimiento de las regulaciones de la Premier League antes del fin de semana – el sol
Villa Aston atacantes Bradley Burrowes y luka lynch están disponibles para dejar el club en calidad de préstamo antes de la fecha límite de verano – El Atlético
inglés como lengua extranjera
manchester unido están listos para enviar al centrocampista de la academia Dan Gore en préstamo a ciudad de luton – Correo diario
PREMIER DE ESCOCIA
guardabosques objetivo Amario Cozier-Duberry Se espera que firme un nuevo contrato con Brighton antes de salir cedido – El sol escocés
céltico Se entiende que están considerando una mudanza para personas experimentadas. lobos portero Sam Johnstone mientras evalúan sus opciones tras su desastrosa salida de la Liga de Campeones – Correo diario
Sanfreece Hiroshima está listo para sellar un acuerdo para Kusini Yengi de Aberdeen – Registro diario
San Mirren se han visto impulsados al acumular una cifra saludable gracias a miguel freckleton clasificarse para la Liga de Campeones con DISPARO – Registro diario