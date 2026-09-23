Noticias de transferencia de Enzo Fernández: el Manchester City confía en fichar al mediocampista del Chelsea – Paper Talk

Las principales noticias y rumores de transferencias de los periódicos del viernes…

LIGA PREMIER

ciudad de manchester están seguros de firmar Enzo Fernándezcon el jugador diciendo Chelsea él quiere unirse a ellos – hablarDEPORTE

ciudad de manchester siguen en conversaciones para firmar Enzo Fernández de Chelseaque esperan una tarifa de £ 120 millones por el mediocampista – el independiente

Vea la charla en papel en Sky Sports News Paper Talk es un repaso de los titulares deportivos de los periódicos nacionales, de lunes a viernes, en directo por Sky Sports News a partir de las 22.30 horas. ¿Te perdiste el espectáculo? Póngase al día con las últimas noticias con el podcast Paper Talk.

Bosque de Nottingham han hecho una oferta de 22 millones de libras esterlinas por Palacio de Cristal lateral Daniel Munoz – Correo diario

Villa Aston han enviado una delegación a Milán para negociar la cesión del Rafael Leaoquien también tiene una oferta de Galatasaray – Correo diario

Liverpool mediocampista Harvey Elliott está atrayendo el interés de los equipos italianos Nápoles y Lacio – Correo diario

Nápoles han hecho contacto con Newcastle preguntar sobre Nick Woltemade disponibilidad en oferta de préstamo – Fabricio Romano

ciudad casco enfrentar una batalla para convencer manchester unido mediocampista Toby Collier para reunirme con ellos – el sol

Harry Amass manchester unido El futuro depende de si el club fichará a un lateral izquierdo en los últimos días de la ventana. el sol

manchester unido cambiará su uniforme para garantizar el pleno cumplimiento de las regulaciones de la Premier League antes del fin de semana – el sol

Villa Aston atacantes Bradley Burrowes y luka lynch están disponibles para dejar el club en calidad de préstamo antes de la fecha límite de verano – El Atlético

inglés como lengua extranjera

manchester unido están listos para enviar al centrocampista de la academia Dan Gore en préstamo a ciudad de luton – Correo diario

PREMIER DE ESCOCIA

guardabosques objetivo Amario Cozier-Duberry Se espera que firme un nuevo contrato con Brighton antes de salir cedido – El sol escocés

céltico Se entiende que están considerando una mudanza para personas experimentadas. lobos portero Sam Johnstone mientras evalúan sus opciones tras su desastrosa salida de la Liga de Campeones – Correo diario

Sanfreece Hiroshima está listo para sellar un acuerdo para Kusini Yengi de Aberdeen – Registro diario

San Mirren se han visto impulsados ​​al acumular una cifra saludable gracias a miguel freckleton clasificarse para la Liga de Campeones con DISPARO – Registro diario