Selecciones de la Premiership escocesa: ¿Cómo responderán los clubes a las decepciones de la Eurocopa?

Hasta el martes, la temporada del campeón Celtic iba bien. Tres victorias en casa sin encajar goles y una victoria por 3-0 sobre el LASK en el partido de ida del play-off de la Liga de Campeones les sirvieron de mucho.

Su posición mejoró aún más con el primer gol del partido de vuelta en Austria. Cuatro goles después del LASK llegó la prórroga. Y luego, la eliminatoria se perdió cuando una quinta concesión de la noche condenó al Celtic a la Europa League.

Se enfrentarán a Benfica, Bestikas, Celta de Vigo, Ferencvaros, Marsella, Omonia, Torreense y Union SG en otoño pero, antes de eso, tendrán asuntos internos a los que dedicarse, empezando por un partido en casa contra Falkirk el sábado (15:00 BST).

La forma del Celtic antes de Austria y su récord de cinco victorias de cinco contra Falkirk la temporada pasada sugerirían que este partido no debería generarles temores, pero ¿podría una resaca europea acosar a los campeones de la Premiership?

El capitán Callum McGregor dijo que estaban “pasivos” y parecían “asustados” ante los campeones austriacos. Efectivamente, la forma en la que se le escapó el empate al Celtic fue alarmante.

El equipo de Martin O’Neill jugó 120 minutos durante la semana, mientras que Falkirk se renovó después de dos semanas sin jugar.

A pesar de ello, el equipo de John McGlynn espera conseguir su primera victoria de liga esta temporada y se enfrenta a la enorme tarea de conseguirla en Glasgow.