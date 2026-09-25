Thierry Neuville realista ante el Rally de Paraguay: ‘Quedan muy pocas esperanzas para el título, el objetivo es buscar victorias’ – RTBF Actus

Después de Finlandia, Thierry Neuville pudo disfrutar de su familia por poco más de dos semanas. “Pude recargar mis baterías. Pasé tiempo con mi familia en casa. Vuelvo renovado para el final de temporada“, comentó el conductor de Hyundai en el micrófono de nuestro corresponsal especial. Olivier Gaspard.
La temporada está llegando a su fin. Aún quedan cuatro mítines: Paraguay este fin de semana, Chile, Italia y Arabia Saudita en noviembre.El objetivo es buscar victorias y podios. Por el título, la lucha para nosotros no está lejos de haber terminado. Quedan muy pocas esperanzas. Tenemos que terminar con una buena nota. Como el año pasado, la temporada fue difícil, aunque pudimos conseguir una victoria y un podio. Pero para nosotros es demasiado poco.“
seguimos luchando
Esta temporada, Toyota domina los debates, con sus cinco pilotos en los cinco primeros puestos de la clasificación. “Tienes que aceptar la situación. Es difícil saber que tenemos que luchar cada vez contra los cinco Toyota que nos dominan. Pero siempre intento prepararme bien y sobre todo divertirme. Cuando el placer está ahí, los tiempos siguen.“
Aunque todavía persisten dudas sobre el futuro de Hyundai en el WRC, Neuville asegura que el equipo sigue motivado de cara al final de la temporada. “Las pocas personas que aún participan en la manifestación están muy motivadas. Pero somos mucho menos numerosos que en el pasado. Ya no es la misma estructura. Pero seguimos luchando“, concluyó el belga.
Este jueves, Neuvilletendrá la oportunidad para hacer sus últimos ajustes durante el shakedown, de 5,60 kilómetros de longitud, celebrado alrededorCarmen del ParanÃ¡.