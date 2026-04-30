Los partidarios del impuesto a los multimillonarios presentan firmas para incluir la medida en la boleta electoral de California

Una propuesta para aumentar los impuestos a los californianos más ricos está un paso más cerca de aparecer en la boleta electoral de noviembre después de que el sindicato que la apoya dijera el lunes que presentaría muchas más firmas que las requeridas para calificar.

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La iniciativa del “impuesto a los multimillonarios” busca implementar un impuesto único del 5% sobre los activos de los californianos cuyo patrimonio neto exceda los $1.1 mil millones. También requeriría que el estado gastara los ingresos resultantes casi en su totalidad en atención médica.

Los miembros del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios-United Healthcare Workers West, el sindicato que redactó la propuesta, dijeron el lunes que habían recolectado más de 1,5 millones de firmas para peticiones que pedían el impuesto propuesto (casi el doble del número requerido de firmas válidas) y que las presentarían inmediatamente a los funcionarios estatales.

Los funcionarios estatales comenzarán ahora el proceso de verificación, y si concluyen que 875.000 son válidas, la medida se colocaría en la boleta de noviembre.

“Los multimillonarios ultra ricos han visto sus fortunas dispararse incluso cuando los precios de los alimentos, el alquiler y la gasolina aplastan cada vez más a las familias trabajadoras que luchan por mantenerse a flote”, dijo Mayra Castañeda, miembro de SEIU United Healthcare Workers West, en una conferencia de prensa el lunes. “Así que cuando los hospitales ya están empezando a recortar servicios, las clínicas están cerrando y las familias están a punto de perder cobertura de atención médica, decimos que aquellos que han prosperado desde aquí en California pueden darse el lujo de invertir un poco más para mantener a California”. corriendo.”

Además del impuesto único a quienes valgan más de 1.100 millones de dólares, implementaría un impuesto menor a las personas con un valor de entre 1.000 y 1.100 millones de dólares. Los impuestos se aplicarían retroactivamente a cualquier persona que viva en el estado a partir del 1 de enero de 2026.

Sus defensores dicen que el impuesto es necesario para cubrir los déficits presupuestarios que enfrentará California debido a los recortes de Medicaid que formaron parte del Big Beautiful Bill que el presidente Donald Trump promulgó. Los críticos afirman que resultará en la rápida huida del estado de personas ricas, inversores y líderes tecnológicos, creando problemas presupuestarios aún mayores.

La propuesta ya ha dividido profundamente a los demócratas de California. El gobernador Gavin Newsom, que está considerando postularse para la presidencia en 2028, se opone a la propuesta y ha frustrado la legislación relacionada con los impuestos sobre el patrimonio. Mientras tanto, otro potencial contendiente a la Casa Blanca, el representante Ro Khanna, demócrata por California, apoya el impuesto a los multimillonarios.

La propuesta también ha dado forma a la carrera para suceder a Newsom como gobernador: la exrepresentante Katie Porter y el exsecretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Xavier Becerra, se opusieron a ella y el activista multimillonario Tom Steyer la apoyó.