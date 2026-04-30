La Corte Suprema parece inclinarse por poner fin al TPS para algunos inmigrantes

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La mayoría conservadora de la Corte Suprema parecía lista el miércoles para permitir que la administración Trump potencialmente proceda con deportaciones masivas de más de un millón de ciudadanos extranjeros, incluidos los de Haití y Siria, que viven y trabajan legalmente en Estados Unidos.

Hasta ahora, a estas personas se les ha concedido un estatus legal temporal porque su seguridad está en peligro debido a guerras o desastres naturales en sus países de origen.

El Congreso promulgó el programa de Estatus de Protección Temporal en 1990, y desde entonces todos los presidentes (republicanos y demócratas) han adoptado el TPS. El presidente Trump, sin embargo, está tratando de ponerle fin.

El miércoles, su procurador general, D. John Sauer, dijo a los jueces que el estatuto prohíbe claramente cualquier revisión judicial de las decisiones de la administración. Y descartó la idea de que una ley separada establecida para brindar equidad procesal tampoco permita a los tribunales revisar la toma de decisiones de la agencia de Seguridad Nacional. Presionado por los tres jueces liberales del tribunal, Sauer insistió en que los tribunales no pueden revisar nada.

“Ninguno de esos pasos procesales requeridos por el estatuto es revisable. ¿Esa es su posición?” preguntó la jueza Sonia Sotomayor.

“Correcto”, respondió Sauer.

“Lo que básicamente estás diciendo es que el Congreso redactó un estatuto sin ningún propósito”, dijo Sotomayor.

La jueza Elena Kagan señaló que, según el estatuto, el secretario de Seguridad Nacional debe consultar con el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre las condiciones en los países de los que la gente se ha visto obligada a huir. ¿Qué pasaría si ella no hiciera eso en absoluto?, preguntó Kagan. O qué pasaría si ella preguntara, pero la respuesta del Departamento de Estado fuera: “¿No estuvo genial el partido de béisbol de anoche?”.

El juez Ketanji Brown Jackson preguntó qué pasaría si el secretario usara una tabla Ouija para tomar decisiones.

Ante todas estas hipótesis, el procurador general Sauer se mantuvo firme. Eso motivó a Sotomayor a decir lo siguiente: “Ahora, tenemos un presidente que en un momento dijo que Haití es un ‘país de mierda asqueroso, sucio y asqueroso’. Lo estoy citando. Declaró que los inmigrantes ilegales, a los que asoció con el TPS, envenenaban la sangre de Estados Unidos. No veo cómo esa afirmación no es un excelente ejemplo… que muestra que un propósito discriminatorio puede haber jugado un papel en esta decisión”.

Sauer respondió y señaló que Kristi Noem, la entonces secretaria del DHS, no había mencionado la raza en absoluto. Eso provocó esta respuesta de la jueza Jackson, la única mujer negra en la corte: “Entonces, la posición de Estados Unidos es que tenemos un epíteto racial real y no se nos permite mirar en todo el contexto”.

La jueza Amy Coney Barrett, madre de dos niños haitianos adoptados, intervino en ese momento para aclarar la posición de la administración. ¿Está admitiendo que las personas con estatus TPS podrían presentar un desafío basado en la discriminación racial? preguntó ella.

Sauer pareció admitirlo.

En representación de los haitianos, el abogado Geoffrey Pipoly describió la revisión del gobierno como “una farsa”.

“La verdadera razón del despido [of TPS status] “Es la animosidad racial del presidente hacia los inmigrantes no blancos y su abierta aversión hacia los haitianos en particular”, dijo Pipoly. “La propia secretaria describió a las personas de Haití” y de otros países no blancos como “asesinos, sanguijuelas, diciendo: ‘No los queremos, ni uno solo'”, mientras “promulga simultáneamente otra forma humanitaria de ayuda para los sudafricanos blancos y sólo blancos”.

Eso fue demasiado para el juez Samuel Alito, quien preguntó a Pipoly: “¿Cree que si pone en una fila a sirios, turcos, griegos y otras personas que viven alrededor del Mediterráneo, cree que podría decir que esas personas son… no blancas?”

Un incómodo Pipoly se resistió a categorizar a cada grupo hasta que Alito llegó a sus propias raíces.

“¿Qué hay de los italianos del sur?” Alito preguntó, provocando risas en la sala del tribunal.

Pipoly respondió: “Ciertamente, hace 120 años, cuando tuvimos nuestra última ola de inmigración europea, los italianos del sur no eran considerados blancos… Nuestro concepto de estas cosas evoluciona con el tiempo”.

Al final de la sesión judicial del miércoles, una cosa quedó clara: el presidente Trump puede estar furioso con algunos de los jueces conservadores que nombró por invalidar sus aranceles, pero en su mayor parte se está saliendo con la suya. Especialmente a la luz de la decisión del tribunal de 6 a 3, anunciada el miércoles, que efectivamente destruye lo que queda de la histórica Ley de Derecho al Voto, alguna vez celebrada como un logro distintivo de la democracia estadounidense.