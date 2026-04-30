Guerra de Irán: Pezeshkian dice que el bloqueo estadounidense está “condenado al fracaso”

Saltar la siguiente sección El presidente de Irán dice que el bloqueo naval de EE.UU. está “condenado al fracaso”

30/04/2026 30 de abril de 2026

El presidente iraní Masoud Pezeshkian ha dicho que el bloqueo naval estadounidense de los puertos de Irán exacerbaría las perturbaciones en el Golfo y tampoco lograría sus objetivos.

“Cualquier intento de imponer un bloqueo o restricciones marítimas es contrario al derecho internacional… y está condenado al fracaso”, dijo Pezeshkian en un comunicado.

También dijo que las medidas “no sólo no mejorarían la seguridad regional, sino que de hecho son una fuente de tensión y una perturbación de la estabilidad duradera en el Golfo Pérsico”.

Estados Unidos declaró el bloqueo naval el 13 de abril, poco después del alto el fuego que detuvo la guerra más cinética con Irán. Mientras tanto, la Casa Blanca y el ejército estadounidense argumentan que es eficaz y está restringiendo el comercio petrolero de Irán.

El ejército de Irán ha mantenido el estratégico Estrecho de Ormuz, un conducto para una gran parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas, y también ha amenazado con “responder” más a menos que Estados Unidos levante el bloqueo, aunque sin especificar cómo podría responder.

El ministro de Petróleo, Mohsen Paknejad, dijo a la televisión estatal que Estados Unidos no “obtendría ningún resultado” con el bloqueo y afirmó que los empleados de la industria estaban trabajando las 24 horas del día para “garantizar que no haya problemas en la prestación de servicios”.