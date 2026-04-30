Guerra de Irán: Pezeshkian dice que el bloqueo estadounidense está “condenado al fracaso”

30 de abril de 2026
El ejército estadounidense elogia un “hito importante” en un bloqueo “altamente eficaz”
El Comando Central del ejército estadounidense, responsable de las operaciones en la región, emitió un comunicado el miércoles por la noche diciendo que su bloqueo contra Irán estaba dando frutos.
“Hoy, las fuerzas estadounidenses lograron un hito significativo después de desviar con éxito el 42º buque comercial que intentaba violar el bloqueo”, dijo el almirante Brad Cooper en un comunicado publicado en línea. Llamó a esto un “reflejo del trabajo sobresaliente” de las tropas estadounidenses para evitar que el comercio marítimo entre o salga de los puertos iraníes.
“En este momento hay 41 petroleros con 69 millones de barriles de petróleo que el régimen iraní no puede vender”, dijo Cooper. “Se estima que son más de 6 mil millones de dólares de los cuales el liderazgo de Irán no puede beneficiarse financieramente”.
Concluyó que el bloqueo fue “altamente eficaz”.
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30 de abril de 2026
El presidente de Irán dice que el bloqueo naval de Estados Unidos está “condenado al fracaso”
El presidente iraní Masoud Pezeshkian ha dicho que el bloqueo naval estadounidense de los puertos de Irán exacerbaría las perturbaciones en el Golfo y tampoco lograría sus objetivos.
“Cualquier intento de imponer un bloqueo o restricciones marítimas es contrario al derecho internacional… y está condenado al fracaso”, dijo Pezeshkian en un comunicado.
También dijo que las medidas “no sólo no mejorarían la seguridad regional, sino que de hecho son una fuente de tensión y una perturbación de la estabilidad duradera en el Golfo Pérsico”.
Estados Unidos declaró el bloqueo naval el 13 de abril, poco después del alto el fuego que detuvo la guerra más cinética con Irán. Mientras tanto, la Casa Blanca y el ejército estadounidense argumentan que es eficaz y está restringiendo el comercio petrolero de Irán.
El ejército de Irán ha mantenido el estratégico Estrecho de Ormuz, un conducto para una gran parte de las exportaciones mundiales de petróleo y gas, y también ha amenazado con “responder” más a menos que Estados Unidos levante el bloqueo, aunque sin especificar cómo podría responder.
El ministro de Petróleo, Mohsen Paknejad, dijo a la televisión estatal que Estados Unidos no “obtendría ningún resultado” con el bloqueo y afirmó que los empleados de la industria estaban trabajando las 24 horas del día para “garantizar que no haya problemas en la prestación de servicios”.
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Bienvenido a nuestra cobertura
Hola y gracias por acompañarnos. Aquí tienes un resumen rápido para ponerte al día este jueves.
El jueves comienza después de un aumento a última hora de la tarde en los precios del petróleo que hizo que el precio del crudo Brent superara brevemente los 120 dólares (aproximadamente 102 euros) por barril durante la noche, sus niveles más altos desde 2022 y el pánico tras la invasión rusa de Ucrania.
El rial iraní también cayó a un mínimo histórico frente al dólar estadounidense mientras la guerra continúa golpeando la economía nacional.
El Pentágono estimó que la guerra le había costado a Estados Unidos alrededor de 25 mil millones de dólares hasta el momento.
El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, enfrentó horas de preguntas de los legisladores del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, adoptando un tono combativo al enfrentar comentarios críticos y describiendo a los demócratas y “algunos republicanos” como “imprudentes, irresponsables y derrotistas”.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump elogió las productivas llamadas telefónicas con Narendra Modi de la India y Vladimir Putin de Rusia, y también dijo que pensaba que la decisión de los Emiratos Árabes Unidos de retirarse del cártel petrolero de la OPEP era “excelente”, prediciendo que llevaría a precios más bajos del gas y el petróleo.
Mientras tanto, el alto el fuego continuó más o menos manteniéndose, y pasó otro día sin hostilidades notables aparte de los esfuerzos para impedir el transporte marítimo en el Golfo Pérsico.
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