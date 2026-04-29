Inmigrante ilegal admitió hacerse pasar por agente de la Patrulla Fronteriza en un plan calculado para interrumpir las deportaciones: Departamento de Justicia

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Un hombre acusado de atacar a agentes federales de inmigración y pretender ser uno de ellos se enfrenta ahora a una grave pena de prisión después de que los fiscales dijeran que su truco puso en peligro a las autoridades.

Jaime Ernesto Álvarez-González, de 53 años, un inmigrante ilegal que hace décadas excedió su visa de turista, se declaró culpable el martes después de admitir que se hizo pasar por un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos para interferir con las operaciones de deportación.

Las autoridades dicen que la suplantación fue deliberada y planificada.

El 8 de enero, Álvarez-González supuestamente siguió a un verdadero agente de la Patrulla Fronteriza a través de San Diego, California, en una Ford F-150 negra disfrazada para parecerse a un vehículo federal encubierto.

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El camión parecía convincente a primera vista, equipado con una calcomanía de la Patrulla Fronteriza, antenas de radio falsas, una barra de luces en el tablero y esposas colgando del espejo, a pesar de que el marco de la matrícula decía mal “Federal” como “Ferderal”.

Funcionó lo suficientemente bien que el agente real creyó que otro oficial federal lo estaba siguiendo y cumplió su misión de seguridad.

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Según documentos judiciales, Álvarez González narró el encuentro en tiempo real, afirmando que estaba “patrullando” mientras seguía al agente por las calles de la ciudad. En un momento, se detuvo junto al agente en un semáforo y comenzó a grabarlo, luego lo siguió hasta el estacionamiento de una gasolinera y declaró que permanecería en su “objetivo”.

Los fiscales dicen que Álvarez González, con una máscara facial y un sombrero de “línea verde delgada”, estaba buscando activamente agentes federales involucrados en las operaciones de ICE y la Patrulla Fronteriza.

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Cuando los agentes lo confrontaron, la situación se agravó rápidamente.

Las autoridades dicen que gritó obscenidades, ordenó a los agentes que salieran del vecindario de Linda Vista y luego llamó a lo que describió como sus “refuerzos”. Pronto llegaron varios vehículos y la gente comenzó a acosar y perseguir a los agentes federales hasta la carretera; un encuentro que el propio Álvarez-González filmó.

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Fue arrestado días después. Pero los investigadores dicen que la suplantación fue sólo una parte de la historia.

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Una serie de fotografías compartidas por los fiscales muestran a Álvarez González manejando armas de fuego en un campo de tiro en el área de Houston después de viajar a Texas, a pesar de que se le prohibió poseer armas. En una imagen, se lo ve sosteniendo un rifle estilo Kalashnikov junto a una leyenda que hace referencia a “Pancho Villa” en los Estados Unidos.

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Imágenes adicionales parecen mostrarlo mostrando varios rifles cerca de una camioneta y parado junto a un vehículo Ford con una placa de Texas y marcas que se asemejan a una etiqueta de “Ferderal Truck” combinada con un emblema estilo sheriff.

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Las autoridades dicen que otras fotos lo ubican frente a un vehículo real de la Patrulla Fronteriza y, en una toma separada, cerca de un tramo fuertemente asegurado de la frontera entre Estados Unidos y México, donde se lo ve usando lo que parece ser un chaleco y una placa mientras está parado junto a un cartel de “Prohibido el paso”.

Los investigadores dicen que también recuperaron una placa estilo FBI y descubrieron que Álvarez González tenía acceso a armas de fuego, incluida una pistola Glock, junto con municiones vinculadas a armas que no tenía permitido poseer legalmente.

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Los documentos judiciales alegan además que intentó cubrir sus huellas. Mientras estaba bajo custodia, las autoridades dicen que llamó a un asociado y le pidió que quitaran de sus vehículos las marcas estilo policial. Cuando los agentes los registraron más tarde, ya les habían quitado gran parte del aparente equipo de suplantación.

Tras su declaración de culpabilidad, Álvarez-González ahora enfrenta una posible sentencia de hasta 15 años de prisión sólo por cargos de armas de fuego.

Fox News Digital contactó a su abogado.