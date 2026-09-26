La agente legendaria Leigh Steinberg explica por qué los aficionados no deberían preocuparse por este equipo 0-2

Los Angeles Chargers son uno de los ocho equipos que comenzaron la temporada 0-2 y están desesperados por una chispa.

Desde la ampliación del formato de playoffs en 2020, solo el 16% de los equipos 0-2 han llegado a la postemporada. Aunque los Chargers perdieron ante los Arizona Cardinals y Las Vegas Raiders, dos juegos en los que entraron como grandes favoritos, la legendaria agente Leigh Steinberg no está dispuesta a descartar a los Chargers todavía.

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¿Por qué? Gracias al entrenador en jefe Jim Harbaugh.

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“Al final del día, creo que Jim Harbaugh es uno de los entrenadores más efectivos y singulares en la historia del fútbol profesional”, dijo Steinberg a OutKick en una entrevista reciente.

“Y el hecho de que han perdido dos juegos, quedan 15 y harán ajustes, pueden ver lo que está sucediendo en la película, entienden que si pierdes el balón varias veces y (cometes) pérdidas de balón, pero me sorprendería mucho si no estuvieran en la búsqueda de los playoffs”.

Los Chargers comenzaron la temporada con la esperanza de competir en la AFC, con mucho entusiasmo en torno a Mike McDaniel como su coordinador ofensivo. En los primeros dos juegos de McDaniel, los Chargers tienen un diferencial de pérdidas de balón de -4 y han promediado sólo 14 puntos por juego.

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Los Chargers han tenido marca de 11-6 en cada una de las dos primeras temporadas de Harbaugh al mando, perdiendo en la ronda de comodines cada vez. En este momento, terminar 11-6 parece una tarea difícil para un equipo de los Chargers que ha tenido problemas, especialmente considerando que tienen un calendario difícil.

En sus próximos seis juegos, los Chargers jugarán contra los Buffalo Bills, Seattle Seahawks, Denver Broncos, Kansas City Chiefs, Los Angeles Rams y Houston Texans.

Con el comienzo lento y el calendario agotador, algunos se preguntan si Harbaugh ya está en apuros. Steinberg dijo que hablar de que Harbaugh, o cualquier entrenador, esté en el banquillo es prematuro.

“No hay muchas historias en este momento de la temporada, por lo que la gente tiene una tendencia a reaccionar exageradamente ante 2 semanas. Sólo han pasado dos semanas, es demasiado pronto para consignar a alguien”, dijo Steinberg.

Si bien todavía es temprano en la temporada, si la ofensiva no cambia las cosas en los próximos seis juegos y los Chargers se encuentran algunos juegos por debajo de .500 a mitad de la temporada, quedándose atrás en una AFC Oeste fuerte, podría llegar tarde temprano para Harbaugh y Los Ángeles.

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Steinberg, quien fue incluido en el Salón de la Fama del Deporte de California en 2017, ha tenido muchos clientes de alto perfil a lo largo de su impresionante carrera. En todo el fútbol y el béisbol, los clientes de Steinberg incluyen a Steve Bartkowski, Steve Young, Troy Aikman, Warren Moon, Bruce Smith, Thurman Thomas, Kordell Stewart, Jeff George, Ben Roethlisberger, Myron Rolle, Matt Leinart, Mark Brunell, Ricky Williams, Howie Long, Eric Karros y Dusty Baker, entre otros.