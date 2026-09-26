Noticias de Alemania: el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, organiza conversaciones con la UE para reforzar el pacto migratorio

Cientos de miles de personas salieron a las calles de ciudades de toda Alemania el sábado para expresar su oposición a los recortes previstos en el gasto público y pedir un Estado de bienestar más fuerte.

Los sindicatos dijeron que un total de 175.000 personas participaron en las protestas, incluso en Nuremberg (más de 20.000), Stuttgart (16.000), Frankfurt (15.000), Hannover (13.000), Essen (12.000), Berlín (5.500) y otros lugares bajo el lema: “¡Ganado con esfuerzo! Tu trabajo. Tu salud. Tu pensión”.

Hablando en la ciudad occidental de Essen, la líder de la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB), Yasmin Fahimi, criticó los planes del gobierno de coalición del Canciller Friedrich Merz para reformar las horas de trabajo y las pensiones, y advirtió contra los recortes a las prestaciones de seguridad social.

“No permitiremos que nos quiten lo que hemos construido durante muchos años en términos de estándares sociales”, afirmó.

“Participación, autodeterminación, sistema de pensiones, sistema de salud”: los bloques que frenan la “democracia”, dijeron los manifestantes en Frankfurt Imagen: Bernd Kammerer/Servicio de prensa y comercio/Picture Alliance

La reforma de las pensiones ha sido el centro de atención durante meses en Alemania, mientras que el gigante automovilístico Volkswagen también ha anunciado amplios recortes de empleos.

Estos temas jugaron un papel central en las recientes elecciones estatales en Berlín y los estados orientales de Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Pomerania Occidental, que resultaron en derrotas desastrosas para la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU) de Merz.

Sin embargo, la canciller insistió a principios de este mes: “Las reformas deben seguir adelante”.

Christiane Benner, líder del sindicato IG Metall, advirtió en Núremberg contra la reducción de la seguridad social en tiempos de reestructuraciones y recortes de empleo, por ejemplo en el sector del automóvil.

Yasmin Fahimi, líder de la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB), habló ante una multitud en Essen Imagen: Friedrich Stark/epd

“El cambio económico sólo puede tener éxito con confianza en el futuro y con solidaridad”, afirmó.

Los empresarios alemanes, sin embargo, acusaron a los sindicatos de una “negativa ritual a la reforma”.

Steffen Kampeter, director ejecutivo de la Confederación de Asociaciones Patronales Alemanas (BDA), declaró a la agencia de noticias DPA que “los sindicatos dicen ‘no’ a casi todos los cambios” y los acusó de “soñar con el mundo de ayer”.