Estos calentadores de toallas convertirán tu baño de aburrido a lujoso

Imagínese esto: acaba de terminar una ducha caliente y humeante. Cierras el agua y sales al aire frío. No es tan agradable, ¿verdad? Pero ahora imagina que estás envuelto en una toalla caliente. Esa imagen se volvió mucho más lujosa, ¿no?

Un calentador de toallas puede hacer más que simplemente brindarle un ambiente acogedor, dice Michael Tidwell, director ejecutivo de Only Towel Warmers, un minorista en línea de calentadores de toallas. “Un calentador de toallas también puede servir para otros propósitos, como calentar el baño, secar toallas para múltiples usos y ayudar con el moho y los hongos causados ​​por la tela mojada”. Si tiendes a mojar mucho las toallas después de la ducha, esto podría ayudarte a usar menos toallas en una semana.

Además, si tienes una mascota a la que bañas en casa, una toalla tibia puede hacer que el proceso del baño sea un poco menos incómodo para ella. Y los calentadores de toallas pueden resultar útiles para secar trajes de baño y otros artículos. Entonces, si bien puede parecer que un calentador de toallas solo sirve para brindar lujo, también es práctico. Para ayudarlo a comprar uno, hablé con Tidwell sobre las características a considerar y luego busqué opciones altamente calificadas en una variedad de precios.

Descargo de responsabilidad: debido a que Tidwell trabaja para un minorista de calentadores de toallas en línea, no le pedí recomendaciones de productos específicos.

Los mejores calentadores de toallas.

Para seleccionar la siguiente lista, me centré en calentadores de toallas altamente calificados en diferentes precios, tipos y tamaños.

Los mejores calentadores de toallas eléctricos

Este calentador de toallas eléctrico grande tiene capacidad para dos toallas de gran tamaño o un albornoz. El temporizador incorporado permite seleccionar 15, 30, 45 o 60 minutos de calor, según la marca. Una vez finalizado el ciclo de calor, las toallas se mantendrán calientes hasta por 20 minutos, según Live Fine. La parte inferior de la base tiene agarres de goma para que no se deslice sobre el piso de baldosas, y la tapa tiene un asa para que pueda quitarla o volver a colocarla fácilmente una vez que agregue o retire una toalla.

Al igual que el modelo Live Fine, este calentador de toallas puede contener dos toallas de gran tamaño. Alcanza su capacidad máxima de calefacción en seis minutos y tiene un apagado automático a los 60 minutos, según la marca. También viene con un disco de fragancia cítrica que se desliza dentro de la tapa para dejar las toallas con un aroma ligeramente a naranja.

El calentador de toallas más grande de nuestra lista, este modelo tiene capacidad para dos toallas de gran tamaño, con espacio para una toalla de mano o una toallita más pequeña. Tiene un temporizador incorporado para calentar las toallas durante 15, 30, 45 o 60 minutos antes de que se active el apagado automático. La base también tiene un almacenamiento de cable incorporado, lo que le permite mantener el cable escondido cuando no esté en uso.

Esta opción tarda 10 minutos en calentar las toallas y puedes configurarla para que se mantengan calientes durante 15, 30, 45 o 60 minutos antes de que la máquina se apague. El cubo tiene capacidad para dos toallas de gran tamaño, es liviano y tiene un asa para facilitar su transporte, según la marca. Más allá de las toallas podrás calentar tu pijama en este dispositivo.

Los mejores toalleros calentadores

¿No tienes mucho espacio en el piso? Este calentador de toallas está diseñado para montarse en la pared y se puede cablear o enchufar a un tomacorriente disponible. Simplemente coloque su toalla sobre la barra superior para que cuelgue de ambos lados, luego encienda el dispositivo (puede permanecer encendido hasta nueve horas y tiene un apagado automático) y las barras se calentarán en cinco minutos para calentar su toalla. También se puede usar para secar entre dos y tres toallas de baño de tamaño completo después de haberlas usado.

Calienta hasta dos toallas en este calentador de toallas de pared de 8 barras. El temporizador se puede configurar en 15 o 30 minutos y tiene apagado automático para ahorrar energía. Este bastidor no puede ser cableado, pero viene con un cable enchufable de seis pies de largo.

Este marco de cuatro barras funciona de forma independiente o montado en la pared e incluye herrajes para ambos. Se calienta en 15 a 20 minutos, seca toallas, batas y trajes de baño mientras usa menos energía que una bombilla promedio, según la marca. El cable de alimentación de 7 pies también tiene un interruptor de encendido/apagado iluminado.

Cómo elegí los mejores calentadores de toallas

Consulté a Tidwell para que me orientara y ayudarle a comprar un calentador de toallas. Como trabaja para un minorista que vende calentadores de toallas, no le pedí recomendaciones de productos. Estas son las características que se recomiendan tener en cuenta a la hora de comprar un calentador de toallas:

Tipo: Hay calentadores de toallas montados en la pared y calentadores independientes en los que puedes colgar las toallas. También hay calentadores tipo cubo en los que se colocan toallas para calentarlas. Al elegir entre estos, considere el espacio del que dispone. Un toallero de pie ocupará la mayor cantidad de espacio, mientras que un toallero de pared ocupará menos espacio en el piso. Los calentadores de cubos ocupan una cantidad similar de espacio que un pequeño bote de basura.

Hay calentadores de toallas montados en la pared y calentadores independientes en los que puedes colgar las toallas. También hay calentadores tipo cubo en los que se colocan toallas para calentarlas. Al elegir entre estos, considere el espacio del que dispone. Un toallero de pie ocupará la mayor cantidad de espacio, mientras que un toallero de pared ocupará menos espacio en el piso. Los calentadores de cubos ocupan una cantidad similar de espacio que un pequeño bote de basura. Tamaño: Los calentadores de toallas se encuentran principalmente en tamaños pequeños y grandes. Los calentadores pequeños están destinados a paños y toallas de mano (como los que se ven en un salón de manicura). Por el contrario, los calentadores más grandes suelen tener capacidad para dos toallas de gran tamaño o tres toallas normales. Para esta historia, me centré en calentadores más grandes que acomodan toallas de baño.

Los calentadores de toallas se encuentran principalmente en tamaños pequeños y grandes. Los calentadores pequeños están destinados a paños y toallas de mano (como los que se ven en un salón de manicura). Por el contrario, los calentadores más grandes suelen tener capacidad para dos toallas de gran tamaño o tres toallas normales. Para esta historia, me centré en calentadores más grandes que acomodan toallas de baño. Clasificación: Me concentré en calentadores de toallas con al menos una calificación promedio de cuatro estrellas de al menos doscientos o más compradores, algunos con varios miles.

¿Está bien poner toallas mojadas en un calentador de toallas?

La respuesta corta es sí, puedes poner toallas mojadas en tu calentador. Tidwell dice que un calentador de toallas puede ser una excelente manera de evitar que se acumule moho en las toallas húmedas que están tiradas por ahí. Dicho esto, debes evitar poner toallas mojadas allí: la humedad es una mejor manera de hacerlo. A diferencia de una secadora, un calentador de toallas no hace girar el contenido, por lo que no hay forma de obtener suficiente flujo de aire caliente alrededor de una toalla súper mojada para secarla por completo.

Preguntas frecuentes ¿Hay materiales que no deberías poner en un calentador de toallas? Las toallas vienen en varios materiales, pero lo más común es que estén hechas con algún tipo de algodón, una fabricación que se adapta perfectamente a un calentador de toallas. “Las toallas de algodón retienen bien el calor en comparación con las [other] materiales”, dice Tidwell. “Esto hace que el algodón sea una excelente opción para usar con un calentador”. En cuanto a otros materiales comunes utilizados para las toallas, todos deberían funcionar bien en un calentador. Las toallas de lino tienden a ser un poco más delgadas, por lo que es posible que no tarden tanto en calentarse y las toallas de poliéster tienden a ser más densas, por lo que pueden tardar más. ¿Puedes poner algo más que toallas en un calentador de toallas? Sí. La mayoría de los calentadores de toallas que presentamos en la lista anterior también sugieren ponerles una bata de baño o un pijama para que estén agradables y calentitos antes de ponérselos.

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Michael Tidwell es el director ejecutivo de Only Towel Warmers, un minorista en línea que vende calentadores de toallas, bidés y más. Como trabaja para una marca que vende calentadores de toallas, no le pedí recomendaciones de productos.

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Soy editora comercial de NBC Selected y periodista que cubre regularmente bienestar, belleza, hogar y estilo de vida. He escrito sobre cómo lavar a mano ropa deportiva, las mejores toallas de baño en Amazon y más. Para esta historia, entrevisté a un experto en calentadores de toallas sobre qué considerar al comprar uno y reuní calentadores altamente calificados que cumplían con los criterios dados.

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