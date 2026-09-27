Sudáfrica se tambalea por una serie de tiroteos masivos que mataron a 38 personas en una semana

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Johannesburgo – Una serie de tiroteos masivos en tres ciudades importantes de Sudáfrica mataron a casi 40 personas esta semana, incidentes de este tipo son cada vez más comunes en un país ya conocido por sus altas tasas de criminalidad.

El sábado por la noche, la policía sudafricana dijo que al menos 10 personas murieron en un shisanyama (un tipo común de restaurante local que vende carne a la parrilla) cerca de Ciudad del Cabo, mientras que otras once resultaron heridas.

Esa misma noche, cerca de la capital comercial, Johannesburgo, 17 personas murieron cuando un grupo de hombres con AK-47 irrumpió en una taberna del municipio donde la gente estaba bebiendo.

Los perpetradores “presuntamente registraron a algunos clientes y tomaron sus teléfonos celulares antes de huir del lugar en dos vehículos de motor no identificados. También dos vehículos fueron incendiados durante el incidente”, dijo la policía en un comunicado.

La policía no ha indicado el motivo de ninguno de los últimos ataques.

A principios de semana se produjo otro tiroteo masivo en la ciudad costera de Durban. La policía dijo que 11 personas, incluida una mujer embarazada, murieron el martes a manos de varios hombres armados en un ataque a una fiesta en una casa.

El motivo de ese crimen tampoco estaba claro, pero las autoridades conocían a varias personas en la casa como parte de las investigaciones sobre actividad criminal.

Las armas ilegales son comunes en Sudáfrica, donde los tiroteos masivos suelen estar vinculados con pandillas y el crimen organizado, a veces en torno a actividades que involucran a mineros de oro ilegales conocidos como “zama-zamas”.

En junio, en otro tiroteo masivo, 12 personas murieron cuando hombres armados irrumpieron en un asentamiento informal en Johannesburgo, donde la gente vive en chozas de hojalata sin acceso a agua corriente ni electricidad. Ese tiroteo se atribuyó a las guerras territoriales entre zama-zamas.

En el lugar, NPR vio charcos de sangre debajo de una mesa de billar en un bar improvisado acordonado con cinta policial y los residentes traumatizados describieron su miedo cuando escucharon los disparos.

“Me escondí debajo de mi cama”, dijo entonces Angela Mopayi, de 54 años, “no podía respirar, no podía hacer nada, pensé que me estaba muriendo”.

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Sudáfrica tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, con un promedio de 60 por día. Pero aun así, el número de tiroteos masivos se ha convertido en una crisis nacional.

El presidente Cyril Ramaphosa ha calificado al crimen organizado como “la amenaza más inmediata a nuestra democracia, nuestra sociedad y nuestro desarrollo económico” y ha desplegado al ejército en algunas de las zonas más afectadas.

El presidente Trump también ha hablado abiertamente sobre la delincuencia en Sudáfrica desde que regresó al cargo, pero se ha centrado en los asesinatos de blancos en las granjas. Si bien esto ocurre, las estadísticas oficiales muestran que la gran mayoría de las víctimas de delitos son negros pobres.

Y muchas veces también son mujeres. Este mes, los sudafricanos han estado protestando en medio de una serie de brutales feminicidios en Johannesburgo. El sábado se descubrió el cadáver de una décima mujer, a pesar de las promesas de la policía de tomar medidas enérgicas contra la violencia de género.

Los sudafricanos acudirán a las urnas en noviembre para las elecciones locales en las que se espera que la delincuencia sea una cuestión clave.