LeBron James y la PGA se unen para crear un nuevo torneo

LeBron James y el PGA Tour se unirán para crear un evento en la ciudad natal de la estrella de la NBA, Akron, Ohio, a partir de 2027.

El torneo “LeBron James Family Foundation Invitational”, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de julio en el Campo Sur del Firestone Country Club, contará con la participación de aficionados y profesionales del programa “Pathway to Progression Pro-Bound Five” del circuito.

El programa “Pro-Bound Five” allana el camino para que los cinco mejores jugadores en el ranking universitario de cada temporada se conviertan en miembros del APGA Tour.

“El golf se ha convertido en una verdadera pasión para mí y he visto de primera mano cómo el deporte puede abrir puertas, construir conexiones y crear oportunidades que muchos niños ni siquiera saben que existen”, dijo James en un comunicado. “Esta asociación con el PGA Tour brinda a mi fundación la oportunidad de presentar el deporte a los estudiantes de mi programa “I Promise” a una edad temprana, así como a una audiencia más amplia, para apoyar a atletas talentosos que persiguen sus sueños y continuar invirtiendo en la ciudad de Akron, que significa todo para mí. TIENE”

El evento de dos días contará con programas de tutoría fuera del campo que conectarán a los estudiantes del programa “I Promise” de la LeBron James Family Foundation con golfistas profesionales.

“El PGA Tour cree que el golf puede crear oportunidades, cambiar vidas y unir a las comunidades”, dijo en un comunicado el director ejecutivo del PGA Tour, Brian Rolapp. “LeBron y la LeBron James Family Foundation han demostrado lo que es posible cuando ese compromiso está respaldado por acciones concretas, y esta asociación da vida a esa visión compartida. Al presentar nuestro deporte a los jóvenes de Akron y apoyar a atletas talentosos y prometedores, estamos creando un evento que honra la historia y el legado de Firestone y al mismo tiempo ayuda a dar forma al futuro del golf.

El programa “I Promise” de James brinda a los estudiantes y sus familias en el área de Akron iniciativas, apoyo y recursos para tener éxito en la escuela.

James, que firmó un contrato de dos años con los Philadelphia 76ers en julio, se ha convertido en un ávido golfista. A principios de mes lanzó un canal de YouTube dedicado a este deporte. Su primer vídeo presentó la reunión del equipo de los Cleveland Cavaliers de 2016.

Los ex compañeros de los Cavaliers Kevin Love, JR Smith, Richard Jefferson, Tristan Thompson y Channing Frye acompañaron a James en este viaje de golf a Escocia.

En una entrevista de julio con Rich Kleiman, agente de la NBA y cofundador de Boardroom, James dijo que esperaba inspirar a más niños del centro de la ciudad a practicar golf.

“Mi objetivo es abrir puertas a niños que se parecen a mí y crecen en barrios desfavorecidos, para que puedan ir a clubes desde los 7, 8 o 9 años, actuar como cadwrs, alquilar clubes, beneficiarse de entrenamiento y jugar golf”, dijo James durante su discurso en la cumbre “CNBC Sport x Boardroom Game Plan” en Nueva York. “Y no es porque no puedan permitírselo. Es porque tienen la pasión de querer practicar este deporte. TIENE”

Firestone Country Club ha sido un elemento básico para los golfistas profesionales desde que albergó por primera vez el Rubber City Open en 1954. En 1966, fue sede del Campeonato de la PGA.

Jack Nicklaus jugó su primer torneo profesional en Firestone Country Club en 1958, y Tiger Woods ganó ocho veces en torneos celebrados en Firestone entre 1999 y 2013.

Desde 2019, Firestone Country Club acoge el Senior Players Championship, un campeonato importante del circuito PGA Tour Champions.

Con información de ESPN