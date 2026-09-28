Estos jugadores de LIV Golf que se encuentran “en paro” – Golf Planète

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Varios jugadores del circuito disidente perdieron “su derecho a jugar” al final de la temporada 2026 que acaba de finalizar en Indianápolis. Entre ellos, dos múltiples ganadores de Majors y algunos ex residentes del DP World Tour.

Los tiempos son difíciles para el VIDA Golf. Nada indica que el famoso LIV Golf 2.0 preconizado por su actual Director, Scott O’Neilverá la luz en 2027. A pesar de los giros y los anuncios que pretenden ser muy optimistas. Quizás demasiado…

Mientras tanto, varios jugadores de la Liga disidente se encuentran en el “chÃ´mage» al final de la temporada 2026 que finalizó el pasado fin de semana en Indianápolis (Indiana) con la victoria de Michael La Sasso. Son muy exactamente doce para haber sido”reléguésA”.

Año oscuro para Phil Mickelson

se trata de Cameron Tringale, Jason Kokrak, Luis Masaveu, Danny Lee, Ben Campbell, Björn Hellgren, Martín Kaymer, Miguel Tabuena, Minkyu Kim, Samuel Horsfield, Do Yeob Mun y Phil Mickelson. Este último, aunque capitán del HyFlyers GCsolo ha participado en un torneo en 2026. El tres veces ganador del Maestros Se habría topado con dificultades familiares al inicio de la temporada y también sería acusado de conducta “inapropiada” hacia un empleado de un club situado cerca de San Diego (California).

El PQ1 de Tarjetas Europeas para algunos…

Si su futuro deportivo inmediato es más incierto que nunca, algunos ya han optado por volver al deporte. Gira mundial de DP. Precisamente es el caso del español Luis Masaveu, citado anteriormente, que se inscribió para el PQ1 del European Cards del 2 al 5 de septiembre en Huddersfield (Inglaterra). También lo acompañarán su compatriota José Luis Ballester y el estadounidense Peter Uihlein.

Michael La Sassoél, aunque no forma parte del “charrette“, decidió hacer lo mismo. Estará en PQ1 del 8 al 11 de septiembre, esta vez en Alemania, en Club de golf y de campo Seddiner See de Michendorf.

Regreso anunciado en DP World para otros…

Ganadores de equipos de la temporada 2026 con Legión XIII, Tyrrell Hatton y su compañero de equipo de Irlanda del Norte Tom McKibbinestán en la lista de inscritos del Masters británico de esta semana (con el polaco Adrian Meronk). El inglés, pieza clave de la selección europea Copa RyderYa ha anunciado que jugará en el DP World Tour en 2027.