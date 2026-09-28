Los fiscales están reexaminando un caso de violación en una fraternidad de Cornell. Esto es lo que sabemos

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Seth Wenig/AP

Los fiscales de Nueva York dicen que están reabriendo una investigación sobre un presunto caso de violación de 2024 que involucró a estudiantes de la Universidad de Cornell.

Esto se produce después de que la presunta víctima, conocida como Jane Doe, presentara una demanda ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York este mes. En él, afirma que varios hombres la drogaron y violaron brutalmente durante más de cuatro horas en una fraternidad de Cornell en octubre de 2024.

En una declaración de nueve páginas, el fiscal de distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, anunció que se están realizando esfuerzos para reexaminar el caso. Una vez que su oficina determine los cargos apropiados, el caso se presentará ante un gran jurado, dijo. Van Houten dijo que ha asignado a un fiscal superior, con experiencia en delitos sexuales, para iniciar los preparativos.

La Universidad de Cornell emitió un comunicado tras la noticia de que los fiscales están analizando nuevamente el caso.

La escuela dijo que apoya la decisión, pero defendió cómo los funcionarios de la universidad manejaron el caso hace dos años. Kyle Kimball, vicepresidente de relaciones universitarias de Cornell, dijo que la escuela “realizó una investigación exhaustiva del Título IX” que duró varios meses.

Nunca se presentaron cargos penales.

Pero Cornell dijo que celebró una audiencia en la que “un panel de profesores y personal capacitado escuchó pruebas durante varios días”, que incluyó testimonios de todas las partes.

Al finalizar esa audiencia se dictaron expulsiones y suspensiones. El comunicado no especificó qué personas enfrentaron esas consecuencias.

Kimball continuó en el comunicado: “Cualquier sugerencia de que la universidad no impuso castigos importantes para los involucrados es falsa”.

El capítulo Xi de la fraternidad “Chi Phi”, del cual eran miembros los presuntos violadores, fue prohibido en el campus hace dos años, cuando surgieron los primeros detalles.

Doe está demandando a siete presuntos violadores, la fraternidad, la Universidad de Cornell y otros.

Sus abogados no respondieron a una solicitud de comentarios antes de la publicación.

El caso quedó sujeto a un feroz escrutinio en las redes sociales luego de la demanda de Doe. Van Houten dijo que la gente llamó a su oficina para exigir respuestas sobre por qué el caso nunca fue investigado. Otros llamaron para insultar y amenazar, dijo.

Van Houten reconoció la indignación. Al defender su oficina, dijo que los reclamos de la demanda civil difieren de la declaración jurada de la víctima anónima de hace dos años.

“La declaración jurada de Jane Doe en noviembre de 2024 no alegó que fuera drogada contra su voluntad o violada en grupo. Por el contrario, la declaración de Jane Doe describió su participación en el consumo de drogas y su conducta sexual como voluntaria, consciente y consensual”, escribió. “Mi oficina obviamente no basó ni podría haber basado nuestra decisión de noviembre de 2024 en las acusaciones de una demanda civil que no se presentaría hasta casi dos años después”.

Van Houten añadió que los abogados de Doe nunca se habían puesto en contacto con su oficina.

“No informarme que la declaración original era inexacta y no pedirme que reconsidere nuestra decisión”, dijo. Van Houten dijo que contactó a los abogados de Doe para comprender “la discrepancia”.