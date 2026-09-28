La abogada iraní de derechos humanos Nasrin Sotoudeh gana el Premio Vaclav Havel de Derechos Humanos 2026

La abogada de derechos humanos Nasrin Sotoudeh es una de las activistas de derechos humanos más conocidas de Irán. El 28 de septiembre recibió el Premio Václav Havel de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

En 2026, Sotoudeh fue una de los tres finalistas del premio. Los otros nominados fueron la periodista iraní-estadounidense y activista por los derechos de las mujeres Masih Alinejad y la abogada húngara de derechos humanos Marta Pardavi.

El Consejo de Europa está honrando el compromiso de larga data de Sotoudeh con los derechos humanos y su trabajo, que ha llevado a cabo con un riesgo personal considerable.

El consejo dijo que Sotoudeh hizo campaña contra las leyes obligatorias sobre el hijab y la pena de muerte, “a pesar de repetidos arrestos, largos encarcelamientos y un gran riesgo personal”.

¿Quién es Nasrin Sotoudeh?

La abogada de derechos humanos Sotoudeh está comprometida con los derechos de las mujeres, los derechos de los presos políticos y la abolición de la pena de muerte. Ha representado a numerosos activistas, periodistas, miembros de minorías religiosas y personas condenadas a muerte.

“En momentos como este, recordamos luchas pasadas, recordamos nuestros ideales compartidos y pensamos en las personas de todo el mundo que nos apoyan”, Sotoudeh en una declaración en video desde Teherán.

Ya en 2012 recibió el premio Sájarov del Parlamento Europeo junto con el director de cine Jafar Panahi. En ese momento estaba en prisión y no pudo aceptar el premio personalmente.

En 2019 fue condenada a 33 años de prisión y 148 latigazos. Una de las razones de la sentencia fue su trabajo como abogada de mujeres que habían protestado contra el mandato del velo en Irán.

Incluso mientras estaba en prisión, continuó su defensa de los derechos humanos. En 2020, Sotoudeh inició una huelga de hambre en la prisión de Evin para protestar por las condiciones de detención y la situación de los presos políticos. Ese mismo año, estuvo entre los ganadores del Premio Nobel Alternativo (Premio Right Livelihood) y se enteró del premio mientras estaba en prisión.

Voz por los derechos de las mujeres en Irán

Durante el movimiento de protesta nacional “Mujer, Vida, Libertad” de Irán en 2022, Sotoudeh volvió a convertirse en una voz líder en defensa de los derechos de las mujeres iraníes.

El levantamiento en Irán visto a través de los ojos de las mujeres iraníes Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Su compromiso de décadas simboliza la resistencia duradera contra las restricciones y la represión estatales. Ha sido arrestada repetidamente y sentenciada a largas penas de prisión, incluso en abril de 2026. En mayo, fue puesta en libertad bajo fianza.

El Premio Vaclav Havel de Derechos Humanos reconoce “la destacada acción de la sociedad civil en defensa de los derechos humanos” en Europa y otros lugares. El premio está dotado de 60.000 euros y lo otorga la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) en cooperación con la Fundación Charter 77.

Este artículo fue traducido del alemán.