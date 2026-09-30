Los padres del jugador de hockey hospitalizado del estado de Arizona piden que se ponga de baja a los entrenadores

Los padres de un jugador de hockey de la Universidad Estatal de Arizona que se desplomó durante un entrenamiento del equipo de verano y permanece hospitalizado están pidiendo que los entrenadores involucrados sean puestos en licencia.

John y Christina Mayich pidieron al presidente de ASU en una carta enviada a través de su abogado el martes que coloque en licencia a los entrenadores que dirigieron el entrenamiento del 20 de agosto, que fue dirigido por un veterano del ejército, “mientras una investigación independiente llega a la verdad”.

Matthew Mayich, de 21 años, se desplomó durante el entrenamiento al aire libre apenas cinco días después de su inicio con el equipo y sufrió un golpe de calor externo por el que permanece hospitalizado y del que es poco probable que se recupere, dijo el abogado de la familia, Rob Carey.

Siete jugadores, que según su abogado no fueron nombrados por temor a represalias, enviaron su propia carta el lunes al presidente de ASU, Michael Crow, cuestionando varios hallazgos del informe interno inicial de ASU sobre el incidente. Aunque la carta no incluía casos pasados ​​de represalias por parte del cuerpo técnico, los jugadores dijeron que temen sufrir represalias porque los entrenadores “deciden nuestro tiempo de juego, niveles de becas y estado de la plantilla”.

Al igual que los padres de Mayich, los jugadores piden que los entrenadores del equipo sean puestos en licencia administrativa en espera de una investigación independiente.

Los Mayiche dijeron el martes en su carta: “Los jugadores no deberían tener que preocuparse por las represalias de las personas a las que reportan todos los días. Y hay muchos ex jugadores universitarios y profesionales en el Valle que podrían intervenir y ayudar”.

La universidad no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el martes. Un informe que publicó el 21 de septiembre que explica las acciones de los entrenadores y miembros del personal ese día encontró que un entrenador atlético evaluó la condición de Mayich, le dijo que se quedara abajo, le puso toallas heladas y agua fría, llamó al 911 y ordenó a los estudiantes-atletas que la ayudaran a trasladarlo a un área sombreada.

Los siete jugadores criticaron el informe en su carta a Crow. Timothy J. Casey, su abogado, envió la carta por correo electrónico y dijo que verificó las identidades de quienes estaban detrás de ella.

Los jugadores notaron que Mayich era nuevo en Arizona, ya que había estado en el área solo ocho días y había estado involucrado en el programa de hockey durante cinco. Seleccionado por los St. Louis Blues, Mayich es de Hamilton, Ontario, según la NHL.

La sesión de entrenamiento tuvo lugar la mañana del 20 de agosto, un día en el que la temperatura máxima de la tarde fue de 104 grados y la mínima de la mañana fue de 74, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.

Los jugadores anónimos dijeron que el entrenamiento de esa mañana fue diferente a lo descrito en el informe del colegio y que no respetó la política universitaria.

En su informe, la escuela dijo que las temperaturas estuvieron entre 86 y 89 grados durante el entrenamiento, con una humedad relativa entre 51% y 46%. La carta de los jugadores alega que las cifras de temperatura y humedad de la universidad “subestiman las condiciones en el campo”.

Dijeron que las sesiones de entrenamiento duraron más de lo que indicaba el informe de la universidad y que Mayich no tomó agua durante un descanso que duró sólo unos segundos, porque fue uno de varios jugadores que no llegaron al agua a tiempo antes de ser “empujados directamente a la siguiente tarea”.

Los jugadores agregaron que “se utilizó ejercicio adicional como castigo” y que el entrenamiento continuó a pesar de que algunos jugadores mostraban signos de angustia.

No se envió un plan de entrenamiento a los entrenadores de fuerza y ​​​​acondicionamiento, dijeron los jugadores en la carta, y el equipo de emergencia, incluida una tina de agua para refrescarse, no estaba presente como se requería.

Los jugadores alegan que el veterano del ejército que dirigía los ejercicios se fue antes del evento final y dijo: “Los relevos de balón medicinal en los que Matthew colapsó se realizaron sin nadie supervisando excepto los propios entrenadores y el preparador físico de ASU”.

Los jugadores dicen que el entrenador en jefe Greg Powers caracterizó la condición de Mayich después de su colapso como “sólo un pequeño golpe de calor” del tipo que había visto antes, según su carta.

Carey, el abogado de la familia, dijo por correo electrónico el martes por la noche que Mayich estaba bajo el cuidado del Instituto Neurológico Barrow en Phoenix. “Está incapacitado y no tiene posibilidades de recuperarse”, dijo Carey.

Los esfuerzos por contactar a Powers el martes por la noche fueron infructuosos. Le preguntaron sobre Mayich durante una sesión de preguntas y respuestas en video para los medios de comunicación celebrada por la Conferencia Nacional Colegiada de Hockey la semana pasada, pero se negó a responder preguntas específicas sobre el incidente.

“Matthew y su familia están muy presentes en nuestros pensamientos y oraciones y al frente de nuestras mentes mientras intentamos prepararnos para una nueva temporada”, dijo.

El lunes, el presidente del Comité de Educación de la Cámara de Representantes estatal, Matt Gress, y la presidenta del Comité de Educación del Senado, Hildy Angius, se hicieron eco de las afirmaciones de los jugadores al pedir al presidente de la Junta de Regentes de Arizona, Doug Goodyear, que contratara a un investigador independiente.

“Necesitamos una investigación independiente para determinar si ASU siguió sus propias reglas, quién era responsable de proteger a estos atletas y qué sucedió cuando Matthew Mayich mostró signos de angustia”, dijo Gress en un comunicado. “No se debe dejar que ASU investigue su propia conducta y decida si alguien debe rendir cuentas”.

El incidente está siendo investigado por la policía de ASU. La fiscal del condado de Maricopa, Rachel Mitchell, máxima fiscal estatal de la región, dijo el martes el X que una vez que la policía de ASU complete su investigación, “mi oficina revisará este asunto al más alto nivel”.