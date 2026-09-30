Una startup quiere construir un enorme centro de datos de propulsión nuclear en terrenos públicos de Utah

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Matthew Daly/AP

Una startup cuyo fundador ha prometido “hacer que la energía nuclear vuelva a ser grandiosa” planea colocar cientos de reactores en terrenos federales en Utah, según documentos revisados ​​exclusivamente por NPR.

Valar Atomics está planeando lo que llama “Proyecto Beehive” en más de 9.000 acres de tierra bajo la Oficina de Administración de Tierras cerca de Price, Utah. La instalación incluiría centros de datos y unos 456 pequeños reactores nucleares, junto con una instalación para producir combustible nuclear y otras para almacenar desechos nucleares, según una propuesta de la compañía a los reguladores federales.

En conjunto, los reactores producirían alrededor de 9,6 gigavatios de energía para los centros de datos e incluso más calor térmico para otras aplicaciones industriales. Actualmente, todo el estado de Utah produce sólo unos 4 gigavatios de electricidad de media (aunque su capacidad máxima en verano puede alcanzar unos 10 gigavatios).

El cronograma del proyecto exige que la construcción no nuclear comience a fines de este año, y que los primeros reactores entren en funcionamiento en algún momento de 2028.

Valar también buscó el uso de alrededor de 650 acres de tierra estatal como parte del mismo proyecto, según los registros estatales. El Tribuna de Salt Lake informó por primera vez sobre el uso de tierras estatales por parte del proyecto la semana pasada, pero no sobre el uso mucho mayor propuesto de tierras federales.

El proyecto ha generado alarma entre los activistas locales, que ya se enfrentan a una serie de propuestas de centros de datos en el estado.

“Es preocupante ver que la administración Trump, con el apoyo del estado de Utah, está impulsando esto en una superficie significativa de tierras públicas”, dijo Neal Clark, director de tierras silvestres de Southern Utah Wilderness Alliance, una organización sin fines de lucro con sede en Utah que busca proteger las tierras públicas.

“La coalición de personas que están preocupadas por estas cosas trasciende completamente las líneas políticas”, añadió Lexi Tuddenham, directora ejecutiva de la Alianza para un Medio Ambiente Saludable de Utah, que ha seguido las industrias relacionadas con la energía nuclear en el estado. Tuddenham dijo que en este momento su objetivo principal es crear conciencia. “Lo más importante que podemos hacer ahora es que la gente lo sepa”.

En una declaración escrita, la oficina de Utah de la Oficina de Administración de Tierras confirmó que había recibido una solicitud de la empresa.

“Actualmente estamos revisando que la solicitud esté completa”, dijo a NPR en un correo electrónico. A medida que la solicitud avanza a través del proceso requerido por la Ley de Política Ambiental Nacional, “nos aseguraremos de que el público tenga oportunidades significativas para brindar su opinión”, agregó.

Valar no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de NPR. En una entrevista con NPR en julio, el director ejecutivo de Valar, Isaiah Taylor, dijo que su empresa estaba comprometida con la seguridad y la participación comunitaria. “Lo estamos haciendo de manera responsable y rindiendo cuentas a esta comunidad”, dijo sobre un reactor de prueba más pequeño que la compañía estaba operando en un condado vecino.

Pequeños reactores, gran plan

El Proyecto Beehive revela la magnitud de las ambiciones de una nueva generación de empresas que planean el regreso de la energía nuclear. Las empresas cuentan con el respaldo de la administración Trump, que ha promulgado una serie de reformas regulatorias durante el último año y medio para hacer que sus “pequeños reactores modulares” sean más fáciles de probar y construir.

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Eric Lee/Getty Images

Valar ha estado estrechamente involucrado con esas reformas y se ha beneficiado de ellas. Taylor estaba en la sala cuando el presidente Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas el año pasado diseñadas para acelerar el desarrollo de la energía nuclear, y su compañía fue aceptada en el Programa Piloto de Reactores del Departamento de Energía en agosto de 2025. En febrero pasado, el ejército estadounidense voló el reactor de prueba de Valar desde California a Utah a bordo de un avión de transporte C-17.

El reactor, conocido como Ward 250, recibió una rápida aprobación este año después de que el Departamento de Energía llevó a cabo una silenciosa revisión de sus normas internas de seguridad para reactores nucleares. Alcanzó su criticidad al lograr una reacción nuclear autosostenida en junio, en una estructura similar a una tienda de campaña en el desierto de Utah, a unas 30 millas del sitio del Proyecto Beehive.

En un evento de prensa el 1 de julio, la compañía marcó otro hito cuando utilizó Ward 250 para producir electricidad. Taylor encendió el reactor de prueba y utilizó un sistema termoeléctrico simple para ejecutar un único microchip Nvidia.

“Damas y caballeros, Valar Atomics acaba de convertirse en la primera startup de la historia en producir electricidad nuclear aquí mismo”, dijo a la multitud.

La escala del Proyecto Beehive supera ampliamente la manifestación de julio. Desde principios de siglo, Estados Unidos ha encendido sólo tres nuevas centrales nucleares, que producen en total alrededor de 3,4 gigavatios de electricidad. Esos reactores son mucho más grandes que los pequeños reactores modulares que Valar planea utilizar, y construir cada uno de ellos cuesta muchos miles de millones de dólares.

Valar y otras empresas esperan cambiar radicalmente el modelo de negocio nuclear porque los reactores pequeños pueden producirse en masa y colocarse en serie, como un conjunto de baterías nucleares. Las unidades eléctricas de 25 megavatios de Valar podrían instalarse una a la vez, lo que permitiría construir el Proyecto Beehive en fases a lo largo de varios años. Esto, a su vez, reduciría el costo y permitiría que el sitio entrara en funcionamiento con relativa rapidez. Según un documento revisado por NPR, el sitio completo podría estar terminado en 2032.

Tuddenham dijo que cree que el uso de tierras federales para un proyecto de este tipo no tiene precedentes. “En este caso, creo que es más grande que la comunidad local”, dijo. “Si tenemos instalaciones como ésta en terrenos públicos para almacenamiento de desechos, para desarrollo nuclear masivo, para centros de datos, eso tendrá enormes implicaciones sobre cómo se utilizan los terrenos públicos”.

Shannon Bond de NPR contribuyó a este informe.

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