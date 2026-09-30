Elecciones en Bosnia eclipsadas por el éxodo y la geopolítica mientras la política étnica eclipsa los problemas reales

Imagínese un país que ha perdido casi uno de cada seis de sus ciudadanos (unas 600.000 personas) a causa de la emigración en sólo diez años.

Un país que ha realizado un solo censo desde que fue devastado por la guerra en la década de 1990, contando con poco más de 3,5 millones de personas en 2013.

Un país donde los jóvenes de 20 a 29 años se están marchando más rápido que cualquier otro grupo de edad y donde los demógrafos advierten de un inminente colapso demográfico porque la tasa de natalidad ha ido a la zaga de la tasa de mortalidad cada año desde 2009.

Esto es Bosnia y Herzegovina.

Pero cuando los votantes acudan a las urnas el 4 de octubre para elegir a personas para los puestos más poderosos tanto a nivel estatal como de entidad, el enfoque de la campaña electoral no estará en cómo detener la hemorragia de ciudadanos del país. Se tratará -una vez más y por enésima vez- de quién es serbio, quién es bosnio, quién es croata y quién supuestamente amenaza a quién.

Ese hecho por sí solo dice más sobre el estado de la política bosnia que cualquier encuesta de opinión.

Un sistema electoral complicado

Después de la brutal guerra de Bosnia de 1992-95, Bosnia y Herzegovina quedó dividida por el Acuerdo de Paz de Dayton, un compromiso que detuvo las matanzas pero incorporó la etnicidad a la arquitectura del Estado como una solución permanente y no temporal.

Tres décadas después, esa arquitectura no ha cambiado y el progreso se ha estancado por completo.

La complicada constitución redactada en Dayton produjo un sistema electoral igualmente complicado.

Bosnia está dividida en dos entidades, la República Srpska, de mayoría serbia, y la Federación Bosnia-Croata de Bosnia y Herzegovina, y el distrito de Brcko. Tiene un total de 14 gobiernos y parlamentos a nivel estatal, de entidad y cantonal, mucho para un país tan pequeño.

El 4 de octubre los votantes elegirán una nueva presidencia a nivel estatal. La presidencia en Bosnia está compuesta por tres personas. Cada uno de los tres grupos étnicos elige a su propio representante: un serbio elegido en la República Srpska y un bosnio y un croata elegidos en la Federación de Bosnia y Herzegovina.

Las investigaciones muestran que la identidad étnica sigue siendo el predictor más fuerte de cómo vota la gente en Bosnia Imagen: Dragan Maksimović/DW

Además de eso, los votantes elegirán un nuevo presidente en la República Srpska y legisladores tanto para los parlamentos estatales como para las entidades, mientras que el presidente de la Federación y las cámaras parlamentarias restantes se llenarán después de la votación mediante cuotas étnicas.

Votar según criterios étnicos

Bosnia hoy opera como un mosaico de estructuras de poder paralelas, definidas étnicamente, cuya principal habilidad es bloquearse unas a otras. Y eso no es un defecto de diseño, es el diseño.

“Muchos ciudadanos seguirán votando a partidos que representan a su propio pueblo, porque las elites políticas crean constantemente una sensación de amenaza y miedo, convirtiendo las elecciones en un referéndum sobre la supervivencia nacional”, dijo a DW el politólogo Mladen Bubonjic.

Esto está muy alejado de los problemas que afectan a los votantes en su vida cotidiana: precios altos, salarios y pensiones bajos, viviendas inasequibles, empleos precarios, corrupción, servicios públicos deficientes y la fuga constante de personas que abandonan el país.

Mismo guión, caras nuevas

Encuesta tras encuesta muestran que los votantes no creen en las promesas de campaña, y sus respuestas en dichas encuestas tienden a reducirse a lo mismo: “Nada ha cambiado en 30 años”.

Los electores elegirán a los miembros de la presidencia y de los parlamentos en las dos entidades que componen el país y a nivel cantonal. En la foto: los edificios del Consejo de Ministros y el parlamento bosnio en Sarajevo. Imagen: Dragan Maksimović/DW

Esa frase podría haberse pronunciado hace una década, o incluso hace dos décadas. Y ese es precisamente el problema: la política bosnia no está estancada por accidente, está estancada por diseño, porque el sistema recompensa a quien mantiene vivas las divisiones y castiga a cualquiera que intenta lograr un cambio significativo.

Las elecciones en Bosnia nunca se han centrado simplemente en conseguir mejores carreteras o electricidad más barata. Funcionan como un acto de defensa tribal y todas las partes lo saben y lo cultivan. Las investigaciones muestran consistentemente que la identidad étnica sigue siendo el predictor más fuerte de cómo vota la gente, superando con creces el interés económico propio.

Esta campaña también ha estado dominada por políticas de identidad y parálisis institucional más que por un debate real sobre empleos o precios. Esto significa que los votantes eligen el miedo porque nadie les ofrece seriamente una alternativa real.

“Desafortunadamente, debido a una costumbre de décadas, las tensiones étnicas siguen uniendo a los ciudadanos en torno a cuestiones ideológicas y de identidad. La corrupción, la pobreza y el colapso demográfico han sido absorbidos por las identidades políticas”, dice a DW la analista política Tanja Topic.

Lo que los votantes realmente quieren que se solucione

Pero al salir del escenario político y salir a la calle, las prioridades de la gente suenan iguales que en cualquier otro país: quieren empleos, un sueldo que cubra las cuentas, una vivienda asequible, atención médica que realmente funcione y un gobierno que no robe.

A los votantes les gustaría ver a los políticos abordar una serie de temas como los altos precios, los bajos salarios y pensiones, la vivienda, los servicios públicos y la emigración. Imagen: Dragan Maksimovic/DW

La gente culpa a la corrupción como la razón por la que las reformas se estancan antes de completarse, y los jóvenes optan por abandonar el país en lugar de votar.

La verdadera lucha es por la identidad y la historia de la guerra, no por las dificultades económicas. La migración se menciona principalmente como una estadística alarmante, rara vez como un problema que alguien se apresura a resolver.

“El triángulo bosnio, dominado por tres principios étnicos, es desastroso para todos los ciudadanos de Bosnia. Pero si no votas en ese sentido, te tachan de traidor a tu propio pueblo. Lo cual es desastroso para el progreso del país”, dijo a DW Vehid Sehic, analista político de Tuzla.

La adhesión a la UE se hace cada vez más lejana

Bosnia es candidata a la UE desde 2022. En 2024, obtuvo luz verde para iniciar conversaciones de adhesión. En la práctica, sin embargo, el progreso en ese camino prácticamente se ha detenido.

Un análisis independiente muestra que, según los propios informes de progreso de la UE, la puntuación de preparación de Bosnia cayó de 4,14 a 2,91 sobre diez en un solo año: la caída más pronunciada de cualquier país candidato.

Bosnia aún no ha designado un negociador jefe para las conversaciones de ingreso a la UE, y de las 113 reformas necesarias para el ingreso a la UE, ninguna se ha implementado.

Bosnia ha sido candidata a la UE desde 2022, pero la implementación de las reformas necesarias para la adhesión se ha estancado. En la foto: la alta representante de la UE, Kaja Kallas (izquierda) y la presidenta del Consejo de Ministros de Bosnia, Borjana Kristo. Imagen: Consejo de Ministros de Bosnia y Herzegovina

Para los ciudadanos comunes, la pertenencia a la UE ya no es una cuestión candente. Se ha convertido en una verdad cansada y aceptada de que cuando los políticos hablan del “camino europeo”, esto equivale a poco más que tinta sobre papel.

Contexto geopolítico

Las elecciones de Bosnia, junto con las de Serbia el 25 de octubre, se celebran en un momento en que los Balcanes occidentales se han convertido una vez más en escenario de intensa rivalidad entre Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos.

En este contexto, las fuerzas políticas de toda Bosnia ya están buscando aliados en el extranjero.

Bosnia se dirige a estas elecciones como un país que ha pasado tres décadas dando vueltas en su lugar, en el momento exacto en que su parálisis interna lo ha convertido en un campo de juego para las apuestas geopolíticas de otras personas.

Mientras tanto, las 600.000 personas que ya se han ido en busca de una vida normal han respondido efectivamente a la pregunta de si creen que algo está a punto de cambiar.

Editado por: Aingeal Flanagan