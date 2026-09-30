Masters, US Open, The Open, exención del PGA Tour… ¡Por qué el top 30 de la FedEx Cup vale oro! – Golf Planete

Comparte este artículo

La segunda ronda de los Playoffs de la Copa FedEx ha dado su veredicto. 20 jugadores tomaron la puerta y se conocen los 30 clasificados al Tour Championship de esta semana en Atlanta.

Gary Woodland y Patrick Cantlay y Robert MacIntyre (foto) ganó mucho más que un simple billete para la final del Copa FedEx arrebatándole su lugar el domingo en Saint-Louis.

Al incluir a los 30 primeros en la lista, ¡se dieron las mejores oportunidades para 2027!

De hecho, además de la garantía de jugar todos Eventos exclusivos como los 50 jugadores presentes al inicio del Campeonato BMW el jueves pasado, los primeros 30 de la FedExCup de este domingo tienen garantizado competir en todos los Majors (exentos del MaestrosyoAbierto de Estados Unidos y el abierto) y dos años jugando derecho en el Gira de la PGA.

También tenga en cuenta que con el nuevo formato de Recorrido Campeonatoes decir, sin quedarse atrás en función de su posición en el ranking de FedEx como ocurría en el pasado, tienen todas las posibilidades de triunfar. tommy Fleetwood y recibir los 10 millones de dólares reservados para el ganador del último torneo Playoff.

Soy un calé

Después shane Lowry,AJordán espía, Brian Harman, Corey Conners, Keegan Bradley, día de jason, Los grandes perdedores de la semana anterior en Memphis, otros 20 jugadores entre los 50 al inicio de la segunda ronda de los Playoffs de la FedExCup engrosaron las filas de los decepcionados.

Las víctimas del juego de las sillas musicales de esta semana son Ricky Fowler, Kurt Kitayama y Bud Cauley. De hecho, los tres estadounidenses estaban en el lado derecho del hacha antes del torneo, pero sus actuaciones fueron insuficientes para clasificarse.

Es posible que otros dos jugadores se arrepientan. Notablemente sungjae Soy que se clasificó en el alambre con un top 5 en Memphis. El surcoreano brilló durante las dos primeras rondas (67/64) y se proyectó a mitad del torneo entre los 30 mejores. Lamentablemente, su fin de semana con tarjetas de 70 y 71 lo relegó al 10° lugar y finalizó 37° en la FedExCup.

viernes por la tarde, Michael Thorbjornsen también estaba entre los aspirantes con un 6º puesto tras 36 hoyos (66/66) que le clasificaba provisionalmente pero el sábado el reciente ganador del Cohete clásico ¡Arriesgó sus posibilidades de participar en su primer Tour Championship al devolver una tarjeta de 75! Rebelote el domingo con segunda tarjeta consecutiva por encima del par (72).

Ryan Fox y Tom Kim se pusieron calientes

justin rosa (46 años desde el 30 de julio) y Adán Scott (46 años desde el 16 de julio) también complicó la tarea con tarjetas por encima del par el sábado pero los dos cuarentones estarán muy presentes en el inicio de la gran final de los Playoffs del jueves.

Los héroes de julio, Tomás kim (ganador del Genesis Scottish Open) y ryan zorro (victorioso en The Open at Birkdale), sufrió al perder 3 y 5 puestos respectivamente en la general. ¡El Kiwi es el trigésimo y último clasificado!

Salir de los Ryder Cuppers

Para tres representantes de Europa en Copa Ryder en los últimos años, sep Urraca, Nicolai HÃ¸jgaardy Alex cuyoeste torneo no permitió revertir la tendencia.

El sueco Noren, que veía algunas esperanzas de estar en el viaje a Georgia (se proyectaba en el puesto 34 el sábado por la noche), se perdió su última ronda (74) con un comienzo desastroso el domingo (dos bogeys, un doble en 6 hoyos).

ben Grifo yJustin Tomás También se quedó en el camino del lado del equipo de EE. UU.

© Kevin C. Cox