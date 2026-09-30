Gran primicia para el Sasso, Rahm también se titula como equipo – Golf Planète

Comparte este artículo

Michael La Sasso causó sensación este domingo 23 de agosto en Westfield, Indiana. Con sólo 22 años, el estadounidense ganó el LIV Golf Indianápolis al final de una última ronda de alto voltaje, superando por un golpe a Jon Rahm y ofreciéndose así el primer éxito de su joven carrera en el circuito.

Es una victoria que valida una elección que dio mucho que hablar en su momento. Joven prodigio académico estadounidense, Michael La Sassouno de los favoritos del país, se preparaba hace dos años para competir en su primera Maestros. Prefirió hacerse profesional y unirse al VIDA Golf por una buena suma en medio de la incomprensión general. Hoy, a sus 22 años, demuestra a muchos que puede haber tomado la decisión correcta y también se demuestra a sí mismo que es capaz de vencer a los mejores, con este primer título a los 22 años, el LIFE Golf Indianápolis.

Encuentra el ranking completo

Al ir un paso por delante de sus perseguidores, Michael La Sasso sabía que tendría que resistir a un grupo de rivales especialmente duro. jon rahm, Bryson DeChambeau y Sergio García estaban especialmente atentos.

Sin embargo, el estadounidense nunca pareció paralizado por el desafío. Autor de un sólido 65 (-5), sin ningún bogey, acabó el torneo en -18 total (71-60-66-65). Un sprint final magistralmente gestionado con tres birdies en sus últimos seis hoyos le permitió ponerse en órbita tras el récord del campo (60, -10) durante la jornada del viernes.

El resultado se decidió en el par 5 del 18. La Sasso tuvo que hacer un birdie para asegurar la victoria. Tras lanzar su segundo tiro a unos veinte metros de la bandera, negoció a la perfección su aproximación para colocar su bola a menos de un metro del hoyo y concluir con el birdie liberador.

A sus 22 años se convirtió en el ganador más joven de la historia del circuito, por delante de los 50 días. Eugenio Chacarraque hasta entonces ostentaba este récord.

Rahm Ã©choue Ã un golpe

Jon Rahm, sin embargo, casi revierte la situación. El ganador del ranking individual de la temporada firmó una impresionante tarjeta de 63 (-7), la mejor de la última ronda, para intentar una remontada increíble después de un comienzo de torneo ligeramente retrasado.

El dos veces ganador del Major incluso tomó brevemente el control en el tiempo de premios gracias a un birdie al final del juego. Pero un bogey en el siguiente hoyo, tras un putt fallido de 4 metros para el par, finalmente dio a La Sasso vía libre para triunfar a su vez.

Rahm terminó segundo con -17, por delante de Bryson DeChambeau y Sergio García, que compartieron el tercer puesto con -16. DeChambeau concluyó con un 64 (-6), mientras que García devolvió una tarjeta final de 65 (-5).

La Legión XIII conserva el título del son

La victoria individual de La Sasso no impidió que el coloso español Jon Rahm se marchara con un nuevo trofeo. Allá Legión XIII Ganó el título por equipos por segundo año consecutivo.

Rahm, Tyrrell Hatton, Caleb Surratt y Tom McKibbin devolvió una tarjeta colectiva final de -10 para terminar en -44, seis golpes por delante del HyFlyers. EL Destripadores GC complètent le podium Ã -36.

Para Rahm, esta nueva victoria colectiva pone fin a una temporada particularmente rica en la LIV, y quizás la última. Desde su llegada a LIV Golf en 2024, ahora cuenta con 19 trofeos, incluidos tres títulos de temporada individuales, cuatro victorias en torneos individuales y dos campeonatos por equipos.

La tabla de clasificación

Foto: JUSTIN CASTERLINE / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / GETTY IMAGES VIA AFP