Pete Hegseth dice que redujo el número de generales y almirantes en el ejército estadounidense en un 20%, calificándolo de “rendición de cuentas”

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció el miércoles que el ejército estadounidense ha reducido el número de generales y almirantes en un 20%.

Hizo el anuncio mientras se dirigía a oficiales subalternos y líderes alistados en la Base del Cuerpo de Marines Quantico en Virginia durante lo que llamó su discurso del “Estado de la Fuerza”.

“Los calculadores dicen que despedimos al 10% de los generales y almirantes de toda la fuerza”, dijo Hegseth, y agregó: “También hemos reducido el número total de puestos de oficiales generales en un 10% adicional”.

“Así que sí, una reducción del 20% en todos los ámbitos”, señaló. “Los medios llaman a eso una purga. Yo lo llamo rendición de cuentas, y es algo que debía haberse hecho hace mucho tiempo”.

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¿Cortar la grasa o una purga?

El discurso se produjo un año después de un discurso similar ante altos oficiales en el que Hegseth dijo que el ejército estadounidense estaba demasiado gordo, demasiado concentrado en ideas izquierdistas “despertadas” y necesitaba una reorganización importante.

Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump como presidente a principios del año pasado, varios militares de alto rango se han visto obligados a dejar sus puestos.

Trump, por ejemplo, despidió al presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Charles “CQ” Brown, sin explicación alguna en febrero de 2025.

Otros altos oficiales expulsados ​​incluyen a los jefes del Ejército, la Armada y la Guardia Costera de los EE. UU., el general que dirigió la Agencia de Seguridad Nacional, el subjefe de personal de la Fuerza Aérea de los EE. UU. y un almirante de la Armada asignado a la OTAN.

Hegseth ha insistido en que el presidente simplemente está eligiendo a los líderes militares que quiere.

Pero los legisladores demócratas han expresado su preocupación por la posible politización del ejército estadounidense.

Algunos miembros del Congreso han calificado los últimos recortes en las filas generales como una “purga” que llevará años reconstruir.

“Tiene algún tipo de agravio profundamente arraigado sobre el liderazgo en el ejército”, dijo a Associated Press el senador demócrata Mark Kelly. Kelly es un ex piloto de combate de la Marina que ha sido crítico con Hegseth. “Está purgando a una generación de grandes líderes militares, y va a tomar una generación recuperarse de ello”.

El senador republicano Mike Rounds, miembro del Comité de Servicios Armados del Senado, dijo que quería entender el razonamiento de Hegseth.

“Si se trata simplemente de eliminar una parte superior muy pesada, puede que tenga cierta validez, pero quiero verlo primero”, dijo Rounds.

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Lo que dijo Hegseth sobre el nuevo comando

El miércoles, Hegseth también anunció su intención de crear un nuevo comando de guerra centrado en drones, que supervisaría el despliegue de capacidades robóticas y autónomas.

Dijo que “el ritmo de la guerra está cambiando más rápido que el proceso para apoyarla”.

El secretario de Defensa señaló el uso de drones por parte de Ucrania para combatir a las fuerzas rusas para subrayar cómo están cambiando las tácticas de guerra y del campo de batalla.

“La lección de Ucrania no es que un tipo de drone gana las guerras, sino más bien la necesidad de un sistema diseñado específicamente que maximice la capacidad de adaptación”, dijo Hegseth.

Para estudiar el futuro de la guerra, el secretario presentó un grupo de trabajo liderado por el multimillonario tecnológico Elon Musk, el ex presidente republicano de la Cámara de Representantes Newt Gingrich y Palmer Luckey, cofundador de Anduril Industries.

Dijo que el trabajo “se centrará en descubrir, desarrollar y desplegar las armas y sistemas que nuestros hijos y nietos necesitarán durante sus vidas”. El jefe del Pentágono señaló la necesidad de dominar “cualquier campo de batalla futuro, desde debajo de la Tierra hasta más allá de la Luna”.

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Editado por: Sean Sinico