Seis contrabandistas encarcelados por homicidio involuntario por el peor desastre de pequeñas embarcaciones en el Canal de la Mancha

Tras el veredicto, su abogado Matthieu Chirez afirmó que la decisión “es un alivio para todos los demandantes civiles porque confirma la responsabilidad penal de los traficantes”. Dijo que el juicio había “humanizado a las familias de las víctimas”.

Un miembro de la familia, Zana Marmand Muhammed, contó ante el tribunal que su hermano menor, Twana, “quería ir a Inglaterra a buscar trabajo y porque la situación geopolítica entre nosotros es peligrosa. Nadie en la familia quería que se fuera, pero no pudimos disuadirlo”.

Nabi Mustafa Mina, el padre de Zanyar, que tenía 19 años cuando murió, contó cómo intentó disuadir a su hijo de que se fuera.

“Le dije que lo ayudaría a casarse, que le daría mi casa, que dividiría mi salario en dos. Pero no, él dijo que quería una vida mejor, que de alguna manera se las arreglaría. Se me acabaron los argumentos”, dijo.

Los familiares explicaron cómo habían pagado un depósito en un banco en el Kurdistán iraquí y luego siguieron el progreso de sus seres queridos a través de Turquía, Italia y luego Francia. En uno de los últimos mensajes de Twana, publicó una foto suya en la Torre Eiffel.

El tribunal también escuchó una declaración de uno de los dos supervivientes, Issa Omar, leída por su abogado. Omar dijo que “le hubiera gustado presentarme ante el juez pero no tengo fuerzas. Desde el naufragio tengo la impresión de que una parte de mí desapareció bajo las olas”.

Su abogado Matthieu Chirez afirmó que Omar se había “aferrado a cuerpos flotantes, a un chaleco salvavidas. Sobrevivió manteniendo los ojos abiertos para no quedarse dormido y nadando para mantener el corazón latiendo”.