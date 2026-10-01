Pensilvania informa la quinta muerte relacionada con el sarampión en el estado

Los funcionarios de salud de Pensilvania informaron el miércoles de la muerte de un residente no vacunado del condado de Lancaster que dio positivo por sarampión. Es la quinta muerte asociada al sarampión en el estado desde agosto.

El Departamento de Salud de Pensilvania no informó cuándo murió el individuo.

Las otras muertes asociadas al sarampión en el estado fueron dos bebés con sarampión en el condado de Lancaster, un residente de 18 años del condado de Mifflin y una mujer de 40 años en el condado de Jefferson. Los dos últimos ocurrieron a mediados de septiembre, informaron funcionarios de salud estatales.

Ha habido 943 casos confirmados de sarampión en 39 condados de Pensilvania, que se enfrenta al mayor brote del virus extremadamente contagioso en Estados Unidos. Alrededor de 176 personas han sido hospitalizadas. Al menos seis bebés han nacido con sarampión congénito en el estado.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han reconocido sólo dos muertes asociadas con el sarampión este año, aunque no han identificado en qué estados ocurrieron ni cuándo. Según los CDC, este año se han confirmado 3.569 infecciones de sarampión en todo el país.

“Nos entristece profundamente enterarnos de otra muerte en Pensilvania”, dijo Emily Hilliard, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, en un comunicado, añadiendo que el Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y la directora de los CDC, Erica Schwartz, “continúan recomendando la vacuna MMR como la forma más eficaz de prevenir la infección por sarampión”.