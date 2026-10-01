Un segundo campo de golf… ¿por fin? – Comunicaciones de alto nivel

Ya que venimos hablando y especulando sobre ello, ¡ahora el proyecto del segundo campo de golf está cambiando de manos! Ghelamco, la promotora inmobiliaria dirigida por Paul Gheysens, ha vendido su terreno a un consorcio de inversores locales que ahora se encarga de continuar el desarrollo del proyecto.

Desde hacía varios años, Paul Gheysens tenía la ambición de crear un nuevo campo de golf en Knokke-Heist. Aunque controvertido y criticado por varios vecinos y asociaciones medioambientales, el proyecto obtuvo un permiso con diversas condiciones. Sin embargo, se interpusieron recursos contra esta autorización, antes de que el empresario finalmente decidiera renunciar a ella. Por lo tanto, el terreno pasó a manos de un grupo de inversores, entre ellos el promotor inmobiliario Peter Taffeiren, considerado un antiguo rival de Gheysens. Taffeiren era propietario de parte de los terrenos necesarios para el proyecto y, aunque inicialmente había aceptado venderlos a Ghelamco, finalmente revocó su decisión, complicando así la marcha del expediente.

El consorcio también reúne a varios actores regionales importantes: la familia Van Hoorebeke (Pallen-Wedevelop), la familia Huysman (grupo Huysman), Johan Heemeryck (Heeminvest), la familia Vandenabeele (De Voorkant), así como la familia Faas, activa en el sector hotelero de Cadzand. En un comunicado de prensa, los inversores explican que la implicación de Peter Taffeiren se basa sobre todo en el deseo de preservar el paisaje de los pólderes. El consorcio afirma que quiere integrar esta preocupación desde el diseño del proyecto para garantizar una mejor armonía con el carácter natural de los pólderes y el sitio de Putten van Dujardin.

Los nuevos propietarios también saludan el trabajo realizado por Paul Gheysens a lo largo de los años para reunir el terreno necesario y sentar las bases de este proyecto. Ahora anuncian que quieren iniciar una nueva fase de desarrollo, en consulta con las autoridades interesadas, para poder llevar el proyecto a buen puerto en los próximos meses.