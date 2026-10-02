Mujer en el centro de la investigación de violación de Cornell “fallida” por los funcionarios, dice el gobernador de Nueva York

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha dicho que la mujer en el centro del caso de violación de la Universidad de Cornell fue “fracasada” en “todos los aspectos”.

La mujer, conocida como Jane Doe en los documentos legales, alega que fue drogada y violada por varios hombres en una fraternidad en 2024.

El caso fue investigado en su momento pero no se presentaron cargos. Recientemente reabrió después de que la mujer presentara una demanda civil el mes pasado que puso las acusaciones en el centro de atención nacional.

En una conferencia de prensa el viernes, Hochul dijo que estaba “profundamente perturbada” por cómo se manejó la investigación. Ahora ha designado a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, para dirigir el caso.

Este nombramiento se realizó después de que Hochul dijera que “perdió la fe” en la capacidad del fiscal local para supervisar la investigación.

Expresando indignación porque los fiscales locales no entrevistaron al acusador, Hochul dijo el viernes: “Esta joven ya había soportado algo que es absolutamente indescriptible, y luego, en todo momento, personas e instituciones le fallaron la obligación de protegerla”.

También ha prometido cerrar una “laguna jurídica” que impide a los fiscales presentar cargos de violación en los casos en que la víctima ha consumido voluntariamente drogas o alcohol. Se cree que Jane Doe consumió voluntariamente drogas y alcohol la noche de la presunta violación en grupo.

“Si alguien está demasiado intoxicado para dar su consentimiento, no debería importar si elige consumir drogas o alcohol”, dijo Hochul, y añadió: “La intoxicación voluntaria no es una licencia para la violación en grupo”.

James, director jurídico del estado, apareció junto a Hochul en la conferencia de prensa del viernes y se comprometió a “liderar un proceso guiado por los hechos y la ley”.

Dijo que su oficina entrevistaría a los testigos y emprendería procesamientos si fuera necesario.

El fiscal de distrito Matthew Van Houten, quien anteriormente dirigió la investigación, defendió la decisión anterior de su oficina de no presentar cargos en el caso, argumentando que no se les proporcionó suficiente evidencia para alcanzar el umbral legal.

Van Houten dijo que gran parte de la información publicada en las últimas semanas sobre el caso no llegó a su oficina.

En un comunicado el viernes, dijo que apoyaba la investigación de James y agregó: “Ha quedado claro que la universidad no nos proporcionó el panorama completo”.

Cornell ha dicho que proporcionó pruebas a la oficina del fiscal de distrito de su propia investigación, incluido un chat grupal de Snapchat en el que miembros de la fraternidad discutieron un encuentro sexual “libre” con Doe la noche de la presunta agresión.