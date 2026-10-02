Juez de Obama detiene intento de despido de Trump mientras autoridad legal de décadas prepara una posible reversión importante

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Un juez designado por Obama impidió que el presidente Donald Trump despidiera al fiscal federal designado por el tribunal para el Distrito Oeste de Washington, Roger Rogoff, y ordenó al Departamento de Justicia que reconociera a Rogoff como el legítimo titular del cargo y le restableciera su capacidad para ejercer el cargo.

“Este es otro fallo más de un juez activista que intenta frustrar la agenda del presidente Trump y socavar su autoridad constitucional. Los abogados estadounidenses actúan a discreción del presidente”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, a Fox News Digital.

El juez Stanley Bastian, nominado por primera vez por Obama en 2013, emitió una orden judicial preliminar restituyendo a Rogoff e impidiendo que la administración lo tratara como si hubiera sido destituido legalmente. El fallo abre una lucha legal sobre si un presidente puede despedir a un fiscal estadounidense designado por jueces federales. Una opinión del Departamento de Justicia de 1979 y un fallo de un tribunal federal de apelaciones de 2000 concluyeron que el presidente tiene esa autoridad.

“No estamos de acuerdo con la decisión y tenemos la intención de solicitar una suspensión inmediata y apelaremos”, escribió la cuenta de Respuesta Rápida del Departamento de Justicia.

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Algunos expertos legales y abogados conservadores recurrieron a las redes sociales para criticar duramente el fallo, argumentando que infringe la autoridad constitucional del presidente sobre el poder ejecutivo.

“Otro fallo ilegal y peligroso. Violando la separación de poderes. Por otro juez activista demócrata. ¿Esta vez? El juez de Seattle Obama, Stanley Bastian”, escribió el fundador y presidente del Artículo III, Mike Davis.

“Los jueces demócratas eligieron personalmente a su propio fiscal estadounidense. El presidente, a través de su fiscal general, lo despidió. Según el Artículo II de la Constitución, el presidente claramente tiene el poder ejecutivo para despedir a funcionarios del Departamento de Justicia”, añadió Davis.

Davis también notó que el nombre de Bastian estaba mal escrito en el orden, faltando la “e” en Stanley.

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“El juez federal escribió mal su nombre en su orden. Así es como sabes que es un trabajo legal de calidad”, escribió un usuario.

“Ahora el juez Bastian creó una crisis constitucional innecesaria al ordenar esencialmente un golpe de estado en el Departamento de Justicia, al ordenar la destitución del elegido por el presidente y colocar al títere judicial de Bastian. El Noveno Circuito debe arreglar esto. O la Corte Suprema tendrá que intervenir. Nuevamente”, concluyó Davis.

“El poder del Presidente para destituir a los fiscales estadounidenses debe ser ilimitado, de conformidad con el Artículo II de la Constitución. El juez Stanley Bastian se equivoca aquí al ordenar el reintegro de Rogoff. Predigo que el juez Bastian eventualmente será revocado, ya sea en el Noveno Circuito o por la Corte Suprema”, dijo el vicepresidente de litigios del Proyecto de Supervisión, Jeff Clark.

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“La extralimitación judicial, simple y llanamente. El poder judicial no puede dirigir el Poder Ejecutivo. Punto”, dijo Brian Nieves, socio de Holtzman Vogel.

En Myers contra Estados Unidos (1926), que se centró en el despido de un administrador de correos por parte del presidente Woodrow Wilson sin el consentimiento del Senado, la Corte Suprema dictaminó que el presidente generalmente tiene autoridad constitucional para destituir a funcionarios del poder ejecutivo.

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Más recientemente, la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia concluyó en una opinión de 1979 que la autoridad legal del presidente para destituir a “cada fiscal de los Estados Unidos” también se extiende a los fiscales designados por los jueces federales.

El caso es el último de una serie de luchas legales sobre los nombramientos de fiscales estadounidenses por parte del presidente Trump, luego de disputas similares en Nueva Jersey, Virginia y Nueva York.

Una disputa similar se desarrolló en Nueva Jersey después de que la administración intentara mantener a Alina Habba al frente de la oficina del fiscal estadounidense después de que terminara su mandato interino. Los tribunales federales finalmente rechazaron el intento de la administración de mantener su autoridad, aunque la designada originalmente por los jueces, Desiree Grace, no asumió simplemente el cargo.

El caso de Rogoff va un paso más allá y prueba directamente si un presidente puede destituir a un fiscal estadounidense designado por jueces federales según el proceso legal para cubrir una vacante.