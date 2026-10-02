Mientras el arco propuesto por Trump se cierne sobre DC, los manifestantes ponen sus esperanzas en las elecciones intermedias

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WASHINGTON, DC – Decenas de activistas se reunieron en el Memorial Circle en Washington, DC, el jueves en la hora pico para protestar contra el arco de 250 pies de altura que el presidente Trump quiere construir allí.

Veteranos, jubilados y legisladores se pronunciaron (en contra de su escala, su costo, su falta de aprobación del Congreso, su vistosidad, su intrusión en el cercano Cementerio Nacional de Arlington y más) junto a una maqueta hecha de lona. El arco real, dijeron, sería 32 veces más alto.

“Es el monumento equivocado, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, dedicado al hombre equivocado”, dijo Jon Gundersen, un veterano retirado del ejército y ex oficial del Servicio Exterior que es uno de los veteranos de la guerra de Vietnam que demandaron a la administración Trump por el arco.

Gundersen viajó desde Carolina del Sur para hablar en la protesta del jueves, que fue anunciada como “Veteranos por encima de la vanidad”. Fue organizada en parte por Public Citizen, el grupo que lidera esa demanda. Le dijo a NPR que era “alentador” ver tanto apoyo a su causa.

“Cualquiera con quien hablo, ya sea republicano o demócrata, dice que es una pérdida de dinero y que no es así como se honra a los veteranos”, dijo.

Muchos oradores estaban especialmente preocupados por el impacto de un arco que se elevaba sobre el cercano Cementerio Nacional de Arlington y criticaron la falta de participación de los veteranos y las familias de estrellas doradas en el proceso.

“Me enoja que el cobarde cinco veces evasor del servicio militar obligatorio de un comandante en jefe sentado allí en la Casa Blanca se atreva a deshonrar a los hombres y mujeres de este país que se han puesto sus cuellos, se han sacrificado y servido y ahora descansan en los terrenos sagrados del Cementerio Nacional de Arlington”, dijo la senadora Tammy Duckworth, demócrata por Illinois, quien dijo que ella y su esposo se unirán a ellos algún día.

La Casa Blanca ha dicho a NPR que el arco “mejorará la experiencia de los visitantes” en el cementerio y servirá “como un recordatorio visual de los nobles sacrificios asumidos por tantos héroes estadounidenses”. Pero Duckworth y otros dicen que una mejor manera de honrar a los veteranos sería gastar dinero en mejorar los servicios para ellos, no en un arco triunfal con una plataforma de observación.

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i Saúl Loeb/AFP vía Getty Images

“Imagínese a los turistas que se acercan a este arco y observan los 24 a 27 funerales que se celebraron allí en Arlington”, dijo Gundersen. “No sólo es incorrecto e inapropiado, sino que es obsceno y nunca debería [be] hecho.”

Durante la media hora de rápidos discursos, la multitud estalló en fuertes aplausos y cánticos esporádicos de “¡no arco!” y, en un momento dado, una interpretación coordinada de Venceremos. Los ciclistas y viajeros que pasaban ofrecieron saludos y bocinazos de apoyo.

Los aviones sobrevolaban cada pocos minutos, un recordatorio constante de que el arco se ubicaría en el acceso a una de las pistas de aeropuerto más transitadas del país. Varios de los oradores abordaron las preocupaciones de seguridad de la aviación planteadas por el arco y por el reciente anuncio de Trump de que la estructura albergará drones militares y francotiradores.

“¿A quién van a disparar los francotiradores: a las familias en las tumbas o a los turistas en el Monumento a Lincoln?”, dijo desde el podio el representante Don Beyer, demócrata por Virginia. “La verdadera explicación es que Trump cree que va a perder en los tribunales, y tal vez si grita seguridad nacional, a la Corte Suprema le importará”.

La Casa Blanca, el Departamento del Interior y la Administración Federal de Aviación no han respondido a las preguntas de NPR sobre el complejo militar. La administración Trump no ha dado más detalles públicamente sobre lo que podría significar el cambio de nombre de la estructura para el proceso de aprobación federal en curso, a pesar de la creciente confusión.

Pero sí dejó caer pistas en una reunión a principios de esta semana.

Los funcionarios de la administración dijeron a los grupos de preservación histórica en una llamada de Zoom el martes que no estaban al tanto de ninguna nueva presentación y planeaban seguir adelante con la propuesta del arco original, según una transcripción y una grabación compartida más tarde con NPR.

Y, a pesar del rechazo público, una demanda en curso y muchas preguntas sin respuesta, esa propuesta avanza hacia la aprobación federal final.

Cinceles y votos: cómo los críticos luchan contra el arco

Se espera que el arco se presente ante la Comisión Nacional de Planificación de la Capital en su próxima reunión a principios de noviembre.

Como parte del proceso de revisión federal requerido, el Servicio de Parques Nacionales había estado conversando con grupos externos para negociar cómo construir el arco causando el menor daño a las docenas de puntos de referencia protegidos cercanos. El servicio de parques ya había rechazado las sugerencias de los expertos de construir el arco en otro lugar.

Luego, la última semana de septiembre, pocos días después del anuncio del complejo militar de Trump, el Consejo Asesor sobre Preservación Histórica puso fin al proceso de revisión por completo. Así se anunció en un correo electrónico a grupos de preservación histórica, revisado por NPR.

Charles Birnbaum, que participó en el proceso como director de la Fundación Paisaje Cultural, dijo que estaba consternado de que el consejo interrumpiera la revisión después de sólo dos reuniones. Recordó que esto había sucedido sólo dos veces en los 15 años que anteriormente pasó trabajando para el Servicio de Parques Nacionales.

“Los proyectos van al consejo asesor cuando hay un punto muerto en el que la gente ha tratado de negociar con los funcionarios estatales de preservación, con las partes interesadas, y hay autenticidad en ese proceso”, dijo Birnbaum.

En cambio, el consejo asesor ahora dice que dará sus recomendaciones directamente al secretario del Interior, Doug Burgum, antes del 7 de octubre.

“Van a imponer esto en el proceso y van a anular las voces externas. Y esto es un símbolo de hacia dónde está llevando la administración a la nación”, dijo Birnbaum, refiriéndose a los esfuerzos del mismo consejo para revertir las protecciones de sitios históricos en todo el país. Por otra parte, un proyecto de ley bipartidista de reforma de permisos que gane fuerza en el Congreso también debilitaría esas protecciones.

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i Allison Robbert/AP

El jueves, los manifestantes prometieron no permitir que el arco continuara, pero se prepararon para la posibilidad de que así fuera.

“Tenemos que seguir llamando a nuestros senadores y congresistas y dejarles decir no a este arco”, dijo Julius D. “JD” Spain Sr., miembro de la Junta del Condado de Arlington. “Y si se construye, si de alguna manera se construye, cogeré mi cincel y estaré allí con todos derribándolo”.

Esto provocó algunos de los aplausos más fuertes de la mañana. Beyer, cuyo distrito incluye Arlington, dijo a NPR después que hay “un enorme grupo de personas listas para protestar en el momento en que ven una pala”.

“No sé cómo terminará esto, si terminaremos con tiendas de campaña o huelgas de hambre, pero sé que el pueblo estadounidense está dispuesto a protestar de cualquier manera que pueda”, afirmó.

Existe otra posibilidad, al menos en teoría: el Congreso podría detener el arco bloqueando la financiación federal para el proyecto. A principios de esta semana, un solo senador republicano bloqueó los intentos de los demócratas de detener la construcción del arco, así como la demolición del Centro Kennedy.

“Podríamos detener esto hoy si la mayoría republicana diera un paso al frente y desarrollara una columna vertebral y se opusiera a Trump”, dijo Duckworth a NPR en una entrevista telefónica el miércoles.

Las elecciones de mitad de período del próximo mes podrían cambiar el equilibrio de poder en el Congreso y, si los demócratas prevalecen, significan malas noticias para el arco a partir de enero.