Código promocional de Caesars Sportsbook FOXNEWSDYW: obtenga 10 aumentos de ganancias del 100% al operar en NHL

Con cinco partidos de hockey el viernes por la noche, tenemos muchas opciones para profundizar y disfrutar del regreso al hielo. Caesars Sportsbook ofrece a los nuevos usuarios la oportunidad de disfrutar un poco más de los juegos con el código de promoción FOXNEWSDYW para ganar 10 apuestas para aumentar las ganancias del doble de tus ganancias.

Con cinco juegos diferentes programados para esta noche, puede ser difícil elegir el mejor para apostar. Hemos tratado de ayudarte con esa tarea compartiendo cada juego y un jugador de cada juego que podría valer la pena ver.

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Rangers contra Red Wings, 6:30, hora del Este

Rangers: Mika Zibanejad lideró al equipo en puntos y goles la temporada pasada, pero solo hizo dos tiros en el primer partido. Con el partido de anoche, ¿tendrá la energía para ser el engranaje necesario en la ofensiva?

Capitales vs Huracanes, 7:00 ET

Huracanes: se supone que Brandon Bussi será el titular esta noche. Tuvo un fantástico primer partido para el equipo, pero perdió el partido. Fue una derrota en tiempo extra, por lo que aun así ganó un punto para su equipo y solo permitió un gol en aproximadamente 65 minutos de tiempo sobre hielo.

Bruins vs Jets, 8:00 ET

Bruins: Fraser Minten busca hacerse un nombre. Hizo un año decente el año pasado, jugando en los 82 partidos. En el primer partido de temporada, ayudó a los Bruins con dos puntos: un gol y una asistencia. ¿Podrá ser consistente toda la temporada?

Blues vs Estrellas, 9:00 ET

Estrellas: Jake Oettinger siempre ha sido uno de los mejores porteros del juego. Esta noche se enfrenta a un equipo azul que fue decente el año pasado, pero no excelente. El año pasado tuvo marca de 3-1 contra los Blues, permitiendo 11 goles.

Patos vs Caballeros Dorados, 10:00 ET

Golden Knights: Jack Eichel ha sido un líder de esta franquicia desde el principio y sigue siendo genial. Comenzó fuerte la temporada con dos asistencias y un gol en el partido inaugural.

Con estos jugadores y muchos más para ver esta noche, no falta qué disfrutar en la lista de la NHL. Caesars Sportsbook lo ayuda a disfrutar de los juegos con un código promocional de FOXNEWSDYW para ganar 10 apuestas de bonificación para aumentar las ganancias del doble de sus ganancias.

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Puntos de líderes de la liga 2025-26

Nombre Equipo Agujas Connor McDavid Engrasadores 138 Nikita Kucherov Iluminación 130 Nathan MacKinnon Avalancha 127 Macklin Celebrini tiburones 115 Mark Scheifele Chorros 103 Nick Suzuki canadienses 101 David Pastrnak Bruinos 100 Martín Necas Avalancha 100 Leon Draisaitl Engrasadores 97 Jason Robertson estrellas 96

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