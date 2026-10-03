Christa Pike queda inconsciente tras ejecución fallida: abogados

Christa Pike estaba inconsciente y conectada a un ventilador en un hospital de Nashville horas después de su fallido intento de ejecución en Tennessee, dijeron sus abogados en un expediente judicial el viernes.

Pike, condenada a muerte por el asesinato en 1995 de Colleen Slemmer, de 19 años, roncaba audiblemente después de que le inyectaran dos dosis de inyección letal el miércoles.

El expediente judicial es el primer relato de lo que pasó Pike en las horas posteriores al fallido intento de ejecución.

Los abogados de Pike dijeron que creían que los problemas con las vías intravenosas causaron que la droga letal, llamada pentobarbital, fluyera hacia su cuerpo en lugar de hacia su torrente sanguíneo.

“Aparentemente, en ningún momento ningún miembro del equipo de ejecución se dio cuenta de que las vías intravenosas no estaban colocadas correctamente o que las venas habían estallado y que el pentobarbital estaba, total o parcialmente, ingresando al cuerpo de la Sra. Pike”, escribieron en el expediente judicial.

En lugar de “remediar este fracaso”, prepararon y administraron una segunda dosis de pentobarbital, dijeron sus abogados.

Se cree que Pike es la primera persona que sobrevive a la administración de drogas letales

Ahora hay dudas sobre qué sucederá a continuación y si el estado puede intentar ejecutar a Pike nuevamente dado su estado de salud.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, un republicano, detuvo temporalmente la ejecución estatal el jueves, diciendo que habría una “revisión integral del caso por parte de terceros”.

Pike, que tiene 50 años, se convertiría en la primera mujer ejecutada en Tennessee en 200 años.

Se cree que es la primera persona que sobrevive después de que le inyectaran dosis letales de drogas de ejecución en la era moderna de la pena de muerte, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte..A

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Editado por: Sean Sinico