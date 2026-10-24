El candidato de Minnesota ‘prueba de estrés’ la nueva ley de fraude del estado: lo que encontró generó importantes señales de alerta

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Una candidata al Senado del estado de Minnesota reveló que encontró varias vulnerabilidades en una ley de prevención de fraude firmada por el gobernador Tim Walz después de compararla con los escándalos de fraude anteriores del estado para ver si podría haberlos detectado antes.

La medida en cuestión, la ley de la Oficina del Inspector General, crea un organismo de control estatal independiente que supervisa a los inspectores generales, investiga presuntos fraudes en los programas estatales, establece estándares de prevención del fraude y mejora la coordinación y el intercambio de datos.

Sin embargo, Heidi Heino, candidata republicana para el distrito 36 del Senado de Minnesota, dijo a Fox News Digital que su prueba contra el plan Feeding Our Future y otros casos de fraude pasados ​​encontró que la ley carece de salvaguardias adicionales cuando surgen riesgos potenciales.

“Cuando hice una prueba de estrés con Feeding Our Future y algunos de los otros esquemas de fraude que teníamos en Minnesota, eventualmente habría encontrado el fraude, pero fue mucho después de que el dinero ya se había agotado y todavía estaríamos estancados tratando de recuperarlo”, dijo Heino.

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La ley fue aprobada mientras Minnesota enfrenta las consecuencias de esquemas de fraude masivo que involucran servicios de cuidado infantil, autismo, vivienda y discapacidad. Los republicanos han culpado a las fallas de liderazgo y supervisión, mientras que la administración Trump lanzó un grupo de trabajo federal antifraude encabezado por el vicepresidente JD Vance.

Trabajando como líder corporativa cuyo trabajo diario implica suscripción, Heino dijo que utilizó prácticas de revisión y auditoría similares para probar dónde fallaban las salvaguardias contra el fraude de Minnesota.

“Las empresas hacen mucho con poco”, afirmó. “El gobierno hace lo contrario. Hacen poco con muchos recursos”.

Heino dijo que utilizó un aumento del 2.800% en los pagos a Feeding Our Future de 2020 a 2021 en su prueba, un salto que debería haber hecho saltar automáticamente las alarmas y llevar a una revisión adicional. Solo el plan supuestamente robó 250 millones de dólares de un programa de nutrición infantil financiado con fondos federales durante la pandemia de COVID-19.

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“No es necesario ser detective para ver que hay algún problema allí e investigarlo y verificar si esas afirmaciones son legítimas, y si lo fueran, pedirle a alguien que las apruebe”, dijo, y agregó que completar papeleo adicional puede ser frustrante, pero puede ayudar a prevenir el fraude a largo plazo.

Heino también argumentó que a Feeding Our Future no se le debería haber permitido abordar quejas contra sí mismo.

“Tuvimos 30 quejas ante el Departamento de Educación de Minnesota con respecto al fraude y en su mayoría se pasaron por alto o Feeding Our Future tuvo que corregirse por sí solo y esa fue una brecha enorme allí”, dijo.

Propuso congelar inmediatamente los pagos, realizar una revisión completa y activar una auditoría externa.

“La OIG tiene buena estructura, pero necesita dientes”, afirmó.

Sin auditorías independientes, Heino dijo que Minnesota no podrá descubrir brechas relacionadas con el fraude, y dijo que la supervisión adicional ahorraría más dinero del que cuesta.

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“Recibimos muchas críticas diciendo que esto va a ser costoso, pero ¿lo es?”. ella dijo. “Será menos costoso tener una auditoría independiente que tener todo el fraude y perder dólares de los contribuyentes en actividades fraudulentas”.

Según Heino, esos mismos problemas se aplican a los programas estatales actuales como el programa de licencia pagada de Minnesota.

“Sin embargo, debemos controlarlo y realizar más investigaciones antes de comenzar a enviar los cheques, especialmente con la licencia familiar remunerada”, dijo. “Pagan antes de tener la nota del médico que certifique que esto es realmente cierto y lo hayan verificado”.

Reconoció que la ley es un “gran primer paso” para abordar el problema, pero dijo que no va lo suficientemente lejos para proteger a los contribuyentes y prevenir futuros fraudes.

Como madre, abuela y contribuyente, Heino dijo que está harta de cómo los líderes de su estado natal han manejado el fraude, y agregó que el problema ha empeorado tanto que Minnesota se ha convertido en el “hazmerreír de la nación” y la gente ya no quiere decir que son del estado.

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“Necesitamos canalizar esos recursos hacia las personas que realmente los necesitan y evitar que las personas que cometen fraude tomen nuestro dinero y se escapen con él, comprando condominios o casas de lujo y luego canalizándolo fuera del país”, dijo.

Fox News Digital contactó a la oficina de Walz y al Departamento de Educación de Minnesota para solicitar comentarios.

“No hemos disminuido el ritmo, no tiene sentido que se haya detenido el fraude en Minnesota”, dijo Bill Glahn, miembro de políticas del Centro del Experimento Americano, a Fox News Digital en agosto, argumentando que la situación del fraude en el estado no se ha abordado adecuadamente.