Hombres armados abren fuego en una iglesia durante un funeral en Jordania, matando a 7 e hiriendo a 40

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JERUSALÉN – Hombres armados abrieron fuego durante un funeral en una iglesia en Jordania el viernes, matando a siete personas e hiriendo a otras 40, dijeron las autoridades.

El tiroteo tuvo lugar en una iglesia ortodoxa griega en Karak, a unos 90 kilómetros (55 millas) al sur de la capital, Ammán.

Las imágenes transmitidas por la televisión estatal jordana mostraron a dos hombres armados que parecían empuñar pistolas acercándose a la iglesia y disparando. Un tercer hombre que parece llevar un rifle semiautomático se acerca y abre fuego, y los tres corren hacia la iglesia.

Las imágenes de vídeo tomadas por testigos muestran cristales rotos y charcos de sangre en el suelo de la iglesia.

Dorgham Halasa, que estaba entre los dolientes dentro de la iglesia, dijo que estallaron intensos disparos 15 minutos después de que comenzara el funeral, y luego la gente empezó a correr. “Fue una situación extraña y hubo intensos disparos”, dijo Halasa.

No vio a los pistoleros, pero dijo que otras personas informaron haber visto a cuatro de ellos. The Associated Press no pudo verificar de forma independiente el número de agresores y los servicios de seguridad de Jordania no dieron a conocer detalles de inmediato.

Un comunicado del gobierno dijo que el ataque fue “llevado a cabo por asaltantes desconocidos”, pero no dijo si algún hombre armado fue capturado o asesinado. Dijo que “las investigaciones están en marcha a toda velocidad”.

Jordania declaró tres días de luto nacional, según la agencia de noticias Petra del reino.

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Karak es el hogar de una población cristiana minoritaria.

En 2016, hombres armados tendieron una emboscada a la policía en una serie de ataques en Karak, incluido un castillo cruzado popular entre los turistas, matando a 10 personas, incluidos siete oficiales, e hiriendo a decenas. Las fuerzas de seguridad jordanas mataron a esos hombres armados después de un largo enfrentamiento.

El ministro de Salud de Jordania, Ibrahim al-Budour, dijo que dos de los heridos se encuentran en estado crítico.

El rey Abdullah II dijo en X que Jordania “enfrentará el acto terrorista que tuvo como objetivo Karak con las penas más duras” y ofreció su “más sentido pésame a las familias de los mártires y nuestros deseos de recuperación a los heridos”.

El Primer Ministro de Jordania, Jafar Hassan, dijo durante una reunión de seguridad en Karak el viernes por la tarde que el ataque fue resultado de una ideología terrorista y un extremismo ciego. Dijo que los agresores serán castigados y se tomarán medidas legales contra quienes busquen introducir el extremismo.

La condena de los asesinatos provino de toda la región, incluidos el Líbano, Siria, Egipto y Omán.

Ahmed al-Tayeb en El Cairo, el gran imán de Al-Azhar, la principal institución religiosa del mundo musulmán sunita, ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas del tiroteo del viernes, calificándolo de “ataque terrorista atroz”.

El Ministro de Asuntos Exteriores iraquí, Fuad Hussein, llamó a su homólogo jordano y “afirmó la solidaridad de Irak con Jordania frente al terrorismo”, dijo la oficina de Hussein en un comunicado.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el ataque durante un funeral como “especialmente atroz”, dijo el portavoz Stéphane Dujarric. “El secretario general también pide que se encuentre a todos los responsables y se les haga rendir cuentas”.